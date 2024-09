‘Chuzadas’ Marelbys Mesa: dos policías aceptaron cargos y colaborarán con la Fiscalía

Judicial

Este miércoles 11 de septiembre ante la juez 53 de Función de Conocimiento de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que se suscribió un preacuerdo con los patrulleros Dana Alejandra Canizales y Alfonso Quinchanegua, quienes aceptaron su participación en las presuntas interceptaciones ilegales contra Marelbys Meza y Fabiola Perea, ambas exempleadas de Laura Sarabia.

Con esta acción, los dos policías reconocieron su participación en los delitos de fraude procesal, falsedad material en documento público y falsedad ideológica en documento público.

“Este despacho ha radicado solicitud de aplicación de principio de oportunidad a favor de cada uno de ellos de manera independiente”, dijo la Fiscal en audiencia.

Y, a través de un principio de oportunidad que también suscribieron por el delito de violación ilícita de comunicaciones, se comprometieron a entregará información sobre los hechos que rodearon la interceptación ilegal de los celulares de Meza y Perea.

Los uniformados pidieron perdón:

La primera en hacerlo fue la patrullera Cañizales quien aseguró: “Como humanos cometemos errores y no somos perfectos y en mi caso no fue la excepción en mi condición al momento de los hechos como patrullera de la Policía Nacional (...) por falta de experiencia, por creer, confiar y seguir ordenes de mis superiores (...) quiero pedir disculpas por mi error a las víctimas, la señora Marelbys Meza, Fabiola Perea (....) por fallar a la comunidad en general y a mi familia. Me disculpen por mi error cometido, por el daño y dificultades causadas a ustedes como víctimas y a sus familias”, dijo.

A su turno, el intendente Quinchanegua, dijo: “A los ciudadanos que de alguna u otra forma afectamos tanto moral como psicológicamente. Estoy arrepentido de todo lo que se quiso hacer en este proceso”.