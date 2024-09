Hincha herido en el estadio de Ibagué podría perder la movilidad en uno de sus brazos

Ibagué

Solicitan investigar qué pasó con el dispositivo de seguridad del partido que disputó el pasado sábado 7 de septiembre el Deportes Tolima y el Deportivo Cali en el estadio Manuel Murillo Toro.

Ese día dos seguidores del cuadro azucarero atacaron con arma blanca a Sergio Diaz, un hincha del vino tinto y oro que se encontraba disfrutando el encuentro deportivo junto a su familia.

Diaz sufrió una grave herida en uno de sus brazos lo que ocasionó que fuera intervenido quirúrgicamente el pasado fin de semana en un centro asistencial de la ciudad.

Tras la cirugía el seguidor del equipo tolimense publicó el siguiente mensaje: “Las cosas muchas veces no salen como lo esperamos, la cirugía salió muy mal ya que tengo comprometida la extremidad, solo queda pedirle a Dios por nuestros errores, por las cosas que no hicimos bien en la vida, todos somos seres humanos y cometemos errores, solo les pido que amen a sus seres queridos, abracen a sus amigos, disfruten la vida cada día es una nueva oportunidad, mira que se va y no vuelve”.

¿Cuál es el reporte médico?

La Alcaldía ha seguido atenta al estado de salud del hincha que sufrió heridas por arma cortopunzante en su brazo izquierdo. Por esta razón, desde la Secretaría de Salud se ha realizado el acompañamiento constante a su proceso de recuperación, con asesorías psicológicas y la visita en su sitio de hospitalización para determinar sus necesidades médicas.

“Fue intervenido quirúrgicamente el domingo anterior evaluando el compromiso de la herida, suturando el músculo comprometido con 104 puntos, con alta sospecha de lesión vascular”, aseguró Liliana Ospina, secretaria de Salud Municipal.

Ospina a la vez sostuvo que “se hizo contacto con la gerencia del Deportes Tolima para socializar su diagnóstico y desde la administración seguiremos pendientes de sus necesidades”.

Esta persona será valorada por un médico especialista en cirugía vascular, que determinará los pasos a seguir en los próximos días.

¿Qué paso con la seguridad?

Según el concejal de la Alianza Verde, Andrés Zambrano, el cierre de fronteras que implementó la Comisión Local del Fútbol genera más peligro para los seguidores del equipo local debido a que los hinchas visitantes buscan entrar de manera camuflada a las tribunas generando que se presenten este tipo de situaciones.

“Es lamentable que esto haya pasado, se supone que había unos anillos de seguridad y pese esto ingresaron un arma blanca, parece que se preocuparon más por las chapas de las correas que por las armas blancas que ingresaron al estadio, además creemos que la atención la atención a esta situación no fue oportuna”, aseguró Zambrano.

El cabildante ratificó que se debe mejorar la seguridad de los escenarios para que se permita el regreso de las familias a encuentros deportivos como el disputado el pasado fin de semana.

“Se está poniendo más en peligro a los hincas locales, por eso sucede lo que pasó el pasado fin de semana, se deben tomar cartas en el asunto y revisar la pertinencia de las medidas”, puntualizó Andrés Zambrano.