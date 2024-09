Decisiones judiciales de ninguna manera pueden interpretarse como golpes de Estado: Cepeda

Colombia

El presidente Gustavo Petro en las últimas horas se ha referido a la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral a su campaña y la ponencia que pide formular cargos, y también sobre el concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado en el que se pronunció frente a la competencia para investigar la campaña. Incluso, señaló que fue despojado de su “fuero integral” y que se estaría avanzando en un golpe de Estado en su contra.

En medio de esto, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, indicó que las decisiones de la justicia no pueden ser vistas como un golpe de Estado.

“He venido expresando que soy respetuoso y el Congreso también debe serlo, de las decisiones judiciales. Las decisiones judiciales de ninguna manera pueden interpretarse como golpes de Estado, sino como lo que son: decisiones judiciales que son de estricto y obligatorio cumplimiento. Sea el momento de decirlo, he venido diciendo que el presidente Gustavo Petro se eligió por cuatro años, que la democracia es eso, el respeto por los periodos legislativos y que el debe gobernar cuatro años, pero por supuesto dentro del concepto de equilibrio de los poderes públicos ordenado por el constituyente de 1991″, dijo Cepeda.

Cepeda señaló también que no cree que alguien esté promoviendo un golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro. “Yo no lo veo, no lo creo. Este es un país por excelencia democrático, una de las democracias más antiguas de America Latina y por supuesto hay que respetar los periodos de los elegidos popularmente”.

En los próximos días la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral votará una ponencia que pide formular cargos a Gustavo Petro y Ricardo Roa por una supuesta violación de topes de campaña.