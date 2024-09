Air-e pide intervención del Gobierno ante altos costos de energía

En diálogo con Caracol Radio, el abogado de la empresa Air-e, Jaime Lombana, explicó que “la empresa ha sido asfixiada con los precios de la energía en bolsa” que actualmente se encuentran por encima de los 720 pesos kilovatio/hora.

Lombana indicó que a la crisis también se le suma la deuda del sector público que superan 1.8 billones de pesos. “Los generadores no han querido vender por fuera del mercado de bolsa buscando una rentabilidad desbordada a costo del usuario. La empresa Air-e no pueden más por eso le ha dicho al Gobierno que no hay capacidad de soporte”, explicó.

Pérdidas económicas

De acuerdo con el asesor jurídico de Air-e, los inversionistas de la compañía han registrado pérdidas por encima de los 450 mil millones de pesos que “están certificados y auditadas por firmas internacionales”.

El destacado jurista señaló que la empresa se ha visto ahogada por los precios en bolsa lo que ha llevado a una situación insostenible.

Señaló que el presidente Gustavo Petro tiene la información completa que le han entregado los directivos de la compañía y que esperan que el Gobierno tome las medidas para garantizar la continuidad del servicio.