Corantioquia alertó que están suplantando a su equipo de comunicaciones

La autoridad ambiental Corantioquia denunció que, producto de diversos reportes, han evidenciado que personas malintencionadas se están haciendo pasar por miembros del equipo de prensa de la entidad.

Relatan que los inescrupulosos estarían enviando un enlace de un supuesto nuevo grupo de WhatsApp, según indican, con la intención de suplantar datos y realizar estafas.

Enfatizan que Corantioquia no está convocando a ningún chat de prensa a través de canales no oficiales. Por lo cual, si alguna persona recibe un mensaje sospechoso o inusual, instan a que lo ignoren, denuncien como spam y no compartan información personal o confidencial.

