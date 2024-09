¿Serios líos en Fluminense? Supuesto malestar de Jhon Arias por no ser vendido a Europa

Jhon Arias (Photo by Wagner Meier/Getty Images) / Wagner Meier

El pasado 31 de agosto cerró el mercado de fichajes en Europa, razón por la que Jhon Arias permanecerá con Fluminense, al menos hasta el cierre de la temporada (mediados de diciembre). Con la Copa Libertadores de por medio y con el equipo carioca clasificado a cuartos de final, diferentes medios de comunicación anuncian en Brasil que Arias estaría sumamente molesto por no haber sido transferido.

Jhon tiene contrato hasta junio del 2026 y se rumora que el colombiano habría rechazado una renovación por dos años más, con una considerable mejora salarial. El 50% de sus derechos pertenecen al club brasilero y lo restante es para el equipo colombiano Patriotas, al que no se le ha podido comprar el porcentaje restante.

Durante el mercado de pases, hubo varios rumores que vinculaban al campeón de Libertadores con el Sevilla y el Galatasaray. El club turco estaba interesado en contratarlo, pero finalmente no llegó a un acuerdo con el Fluminense y en consecuencia el colombiano no pudo fichar. La oferta del equipo turco rondaba alrededor de 12 millones de euros y un aumento salarial importante, pero no hubo negociación.

Los de Estambul han hecho diferentes fichajes para potencia su nómina, la cual cuenta con Davinson Sánchez, e incluso se pudo dar la contratación del delantero Victor Osimhenm quien fue oficializado por el club.

¿Qué sigue para Arias?

El ex-Patriotas es figura indiscutible en el equipo titular de Mano Menezes y el acompañamiento del colombiano Kevin Serna ha sido fundamental para levantar al club de los últimos puestos.

Desde que finalizó La Copa América 2024, Fluminense lleva 12 partidos jugados y solo ha conocido la derrota en tres ocasiones; Ante Juventude, Vasco da Gama y en el duelo de ida por los octavos de final en Libertadores ante Gremio. En el segundo partido, Arias volvió a deslumbrar y marcó el empate desde los doce pasos y luego anotó el gol decisivo en la tanda de penales

Con la Selección Colombia, todo apunta a que Jhon será titular en la doble jornada ante Perú y Argentina. Recordemos que la Tricolor visitará a los peruanos el próximo 6 de septiembre y recibirá a la Albiceleste en Barranquilla el 10 del mismo mes.