Luis Díaz: “Seguiré demostrando en Selección lo que hago en el club”

Luis Díaz llega encendido a la Selección Colombia. El guajiro no estuvo en gran parte de la pretemporada del Liverpool bajo el mando del nuevo entrenador Arne Slot, pero eso no fue problema para que una vez iniciada la competencia oficial comenzara a mostrar sus condiciones y convirtió tres goles en tres partidos.

Lucho sigue siendo cuestionado por muchos colombianos que le critican su bajo aporte con la Selección, sin embargo, el futbolista de 27 años no le pone atención a esas críticas y trabaja para seguir demostrando por qué es el jugador más valioso en la actualidad. En rueda de prensa previa al viaje de la Tricolor a Lima para el partido ante Perú por la fecha 7 de las Eliminatorias, Díaz habló de varios aspectos.

Inicio de temporada en Liverpool: “Siempre trato de dar lo mejor y arrancar bien, era muy importante comenzar de esa manera, me llena de confianza. Muy feliz por arrancar de esa manera con el club. Ahora estoy concentrado con la Selección y trataré de dar lo mejor en cada partido. Se viene un rival muy duro, nos conocemos, nos hemos enfrentado. Hay que contrarrestar lo que vayan a hacer, conocemos a muchos de sus jugadores. Será un partido complicado y saldremos a buscar los tres puntos como siempre. Será importante estar compactos”.

Orgullo por representar a Colombia: “Seguiré demostrando en Selección lo que hago en el club. Es un orgullo ponerme esta camiseta. Voy a dar el 200% en estos partidos, sin ninguna presión. Cada jugador que viene siempre trata de dar el máximo, nunca lo duden. Estamos contentos y concentrados en lo que queremos, vamos a buscar el resultado”.

Ambiente en el plantel: “Se hizo una gran Copa América, fue un mes largo para nosotros, pero con una convivencia espectacular. Cuando el grupo está junto manifiesta felicidad y orgullo de representar al país. Cuando venimos a la Selección traemos alegría y armonía, se siente la energía. Así sea una semana o dos días, alegra ver a los compañeros, cuerpo técnico y cada persona que hace parte de la Selección”.

¿Cómo llega físicamente?: “Físicamente se llega bien. Han sido pocos días, pero venimos entrenando en nuestros clubes. Los que son llamados físicamente estarían 100% bien. El grupo está bien, se trabaja bien. El cuerpo técnico maneja quién tiene más carga o no. Nosotros tenemos que estar enfocados en el partido, venimos con esa mentalidad y las decisiones las tomará el profe”.

¿Revancha ante Argentina?: “Siempre vamos a querer ganarle a equipos grandes. No tratamos de mirar que tenemos que sacarnos una espinita o que no se pudo ganar la final de la Copa América. Hay que mirar qué se puede mejorar de ese partido para ganarles. No hay inconveniente con eso, solo queremos jugar bien, sacar resultados, estar bien posicionados, mejorar lo que no se hizo bien. Se perdió una final con ellos, pero el fútbol te da muchas revanchas”.

La alegría de jugar en Barranquilla: “Es bonito volver a la Selección y a Barranquilla. Jugar en el Metro para mí es muy bonito. La gente siempre me ha demostrado cariño, a mí y a toda la Selección, se vio en la Copa América, allí fuimos locales. La afición juega un papel importante para nosotros porque nos llena de energía para afrontar cada partido. El Metro estará lleno de gente con ilusión y nosotros trabajaremos para regalarles esa felicidad”.