La conmovedora historia de DinDim y João en “Mi Amigo el Pingüino”

Cine

El 5 de septiembre llega a las salas de cine de Colombia “Mi Amigo el Pingüino”, una conmovedora película inspirada en una historia real que promete tocar el corazón de toda la familia. Dirigida por David Schurmann, esta emotiva historia narra la increíble relación entre un pingüino rescatado de un derrame petrolero y João, un pescador solitario que ha perdido a su hijo.

En dialogo con Caracol Radio el director de David Schurmann sobre “Mi Amigo el Pingüino” dice, “yo conocí la historia porque se volvió muy popular en Brasil, entré en esta historia en el momento que estaba con otra película en Estados Unidos haciendo una campaña para el Oscar. Varios productores de Hollywood me llamaron para hablar y me dijeron que tenían los derechos de la historia del señor João y DinDim y querían hacer una película, dije que increíble, me encantaría hacer una película para la familia, pero una película que emocione y sea más profunda, muy genuina y verdadera con pingüinos reales”.

En la producción se destaca la participación del joven actor colombiano Juan José Garnica, junto con el actor francés Jean Reno y la actriz nominada al Oscar, Adriana Barraza. En “Mi Amigo el Pingüino” un pequeño pingüino perdido cambia la vida y el alma de un desconsolado pescador brasileño (Reno) tras ser rescatado de un vertido de petróleo. El animal y el hombre se convierten en improbables amigos, tan estrechamente unidos que ni siquiera el vasto océano puede separarlos.

La película ha sido rodada en las costas tropicales de Brasil y en las colonias de pingüinos de la Patagonia, con el enfoque de utilizar pingüinos reales en lugar de CGI, creando así una conexión genuina entre los actores y estas bellas aves. “Mi Amigo el Pingüino” la historia de DinDim llega a salas de cine en Colombia gracias a la distribución de Cine Colombia y Si Hay Cine.