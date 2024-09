Jueves 5 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Frente a una información falsa en redes sociales sobre un supuesto desabastecimiento de gasolina por el paro camionero a nivel país, se generaron largas filas en las estaciones de servicio en Armenia

A raíz del paro camionero que se vive en varias zonas del país, circula una falsa información en redes sociales donde advierten que hoy no habrá gasolina en Armenia y llamando a los conductores a tanquear sus vehículos.

Caos y angustia ha generado dicha situación en la ciudad por eso el llamado es referirse a los canales oficiales para evitar este tipo de situaciones, además porque hasta el momento en el departamento no se registran bloqueos.

Las autoridades reiteran la normalidad en cuanto al abastecimiento de gasolina, por eso el llamado de atención es a la mesura para no generar complejidad en el suministro provocado por los mismos ciudadanos.

Es de aclarar que, por parte de la Federación de distribuidores de petróleos, Fendipetroleos, entregaron un parte de tranquilidad donde se informa que en el departamento no hay problemas de abastecimiento de gasolina a causa del paro nacional como en otras ciudades del país, ya que el suministro llega de las plantas de Pereira y Cartago y al momento está normal.

Desde la Central Mayorista de Armenia – Mercar, informaron que, a raíz de la contingencia en la movilidad en el país, debido a taponamientos ocasionados por camiones de carga en algunas vías nacionales, los empresarios tomaron medidas y se abastecieron de un buen volumen de productos tanto perecederos como de granos, que garantizan la normal distribución de alimentos.

La gerente de Mercar Estella Cuervo Acevedo dijo que ayer miércoles la llegada de camiones fue intermitente, por lo que ya se experimentan las consecuencias de muchos de esos vehículos de carga que han tenido que esperar largas jornadas para ingresar al Eje Cafetero desde el sur de Colombia y desde Cundinamarca y Boyacá.

En cuanto a los precios, ya se refleja un impacto en las mercancías especialmente de papa tradicional, cuyo bulto llegó a $200 mil; cebolla de huevo a $180 mil, papa criolla a $180 mil, y zanahoria a $220 mil, que son los que reportan los mayores incrementos, hasta hoy.

La gerente de Mercar puntualizó que hasta el momento todos los supermercados y tiendas del Quindío están siendo abastecidos con normalidad y no se evidencia escasez de ninguna referencia.

El gobernador del Quindío instó al Gobierno Nacional para implementar subsidios ante la crisis del paro camionero debido al alza en el precio del ACPM

Aunque en el departamento no hay bloqueos viales por parte de transportadores, empieza a generar preocupación la situación en otras zonas del país que puedan desencadenar afectaciones en el territorio.

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis reconoció la complejidad de la situación y por eso llamó la atención del Gobierno Nacional sobre soluciones concretas que permitan salir de la actual crisis.

El mandatario local dijo que la propuesta va encaminada en como desde el nivel central pueden subsidiar para evitar el incremento tan alto en el precio del ACPM y dijo que lo otro importante es el diálogo para mitigar el impacto negativo que se vive actualmente en diferentes regiones del país.

Por su parte el coronel Luis Fernando Atuesta Zarate, comandante de Policía Quindío, informó que, desde el Puesto de Mando Institucional, PMI, se mantiene comunicación permanente con todas las unidades de Policía a nivel nacional y con especial atención con los departamentos vecinos que de una u otra forma lo que ocurra en estos puede afectar el transporte y la movilización de vehículos hacia y desde este territorio.

Aumenta la recompensa por el homicidio de hijastro de veedor ciudadano en Armenia

Recordemos que el hecho ocurrió el pasado mes de agosto en el barrio Nuevo Berlín de la ciudad donde fue asesinado con arma de fuego Oscar David Suárez Marín de 30 años de edad, hijastro del reconocido veedor ciudadano Alejandro Rodríguez.

Precisamente en el más reciente comité de orden público fue definido el aumento de 10 millones de pesos de recompensa quedando en un total de 30 millones.

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Andrés Buitrago fue enfático en afirmar que la idea es lograr obtener información valiosa que permita esclarecer el hecho y dar con el paradero de los responsables para que sean vinculados a un proceso judicial.

Es de resaltar que la gobernación departamental ofrece una recompensa de 20 millones de pesos, es decir que sumado a la alcaldía son en total 50 millones.

La Policía del Quindío reporta un homicidio ocurrido en la noche martes 3 de septiembre en el corregimiento de Barcelona en Calarcá.

Sobre las 10:30 de la noche, la policía recibió un llamado de auxilio relacionado con un hombre herido por arma de fuego en el barrio Panorama del corregimiento de Barcelona.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a la víctima con impactos de proyectil de arma de fuego, quien fue trasladado de inmediato al hospital del municipio de Calarcá donde debido a la gravedad de las heridas murió.

La víctima fue identificada como John Alexander Ortiz Muñoz, de 32 años de edad y conocido con el alias “El Negro”

De acuerdo con las primeras indagaciones, las personas que atentaron contra la vida de John Alexander se desplazaban en una motocicleta.

En los últimos días, en el marco de la macro operación “ODIN”, el grupo GAULA Quindío en coordinación GAULA Militar y Fiscalía General ha logrado importantes resultados operativos. Entre ellos se destaca la desarticulación del grupo de delincuencia común organizada conocido como “Los Del Sector”, así como la captura de una mujer y la aprehensión de un menor de edad, todos estos resultados en la lucha contra la extorsión.

Esta operación fue posible gracias a un proceso investigativo liderado por la Fiscalía General y el GAULA del Quindío, tras recibir denuncias sobre extorsiones realizadas por este grupo criminal “los del sector” en el barrio Las Colinas. Se descubrió que exigían sumas monetarias entre 500.000 y un millón de pesos a los residentes a cambio de no atentar contra sus vidas, integridad o propiedades, logrando obtener aproximadamente 100 millones de pesos mediante esta actividad delictiva.

Otro de los procedimientos fue en el municipio de Circasia, fue capturada una mujer de 37 años de edad por orden judicial, por el delito de extorsión agravada. La investigación llevada a cabo por el GAULA del Quindío reveló que esta mujer venía extorsionando a su ex pareja utilizando la modalidad de “exigencia única”. La capturada abordaba directamente a la víctima exigiendo la suma de un millón de pesos a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia.

Autoridades establecerán medidas de seguridad para debate sobre la implementación de foto multas en Armenia

En el recinto del Concejo Municipal en la mañana de hoy se llevará a cabo el primer debate en comisión conjunta del proyecto de acuerdo N° 22 “Por medio del cual se autoriza al alcalde de Armenia para la suscripción de un contrato de concesión, de algunos servicios de tránsito en la ciudad”.

El secretario de Gobierno de la ciudad, Andrés Buitrago instó a la participación pacifica en el debate en el marco del respeto y la tolerancia. Destacó que realizarán registro con el fin de garantizar la seguridad y también entregó parte de tranquilidad para los líderes que intervendrán en el proceso democrático.

Desde el Concejo también han determinado unas pautas de comportamiento entre las que están que no está permitido propiciar palabras y actos de violencia, las pancartas instaladas no podrán comunicar fotos de concejales u otros ciudadanos, no se permitirá personas de pie en el recinto una vez el aforo esté completo se cerrarán las puertas entre otros.

Plazoleta del CAM en Armenia entre inseguridad, espacio público, habitantes de calle y mala disposición de basuras

El noticiero del mediodía de Caracol radio armenia lo originamos desde la plazoleta del Centro Administrativo Municipal CAM en Armenia al lado de la alcaldía municipal,

Felipe Alvarado director del centro Armenia de la Cámara de Comercio Armenia del Quindío “en el centro tenemos 4137 comerciantes y los principales requerimientos está relacionado con los habitantes en condición de calle que en su mayoría provocan la mayoría de problemas como seguridad, basuras, inseguridad entre otros.

Además, el tema de movilidad es una problemática también muy grande que encontramos en el centro de la ciudad, pero de manera articulada con la Secretaría de Tránsito Municipal venimos trabajando en ese aspecto vienen muy muy articulados muy digamos muy activos en esa gestión como tal en el centro.

Andrés Buitrago secretario de gobierno sobre estos temas indicó “el centro de Armenia produce más basura, produce más residuos y produce. muchísimos más elementos de lo que puede producir cualquier zona residencial de la ciudad y en parte nuestros comerciantes cuando se ponen de acuerdo cuando de manera unida con la Cámara de Comercio que venimos trabajando los puntos de Basura Cero en la ciudad eso hace que nosotros tengamos una posibilidad de no generar unos focos donde hay personas en situación de calle todo el día y que nos genera después problemas de consumo problemas de expendio y otros factores”

En los alrededores del CAM además hay 70 vendedores de perecederos así lo manifestó David Beleño uno de los líderes de los vendedores ambulantes o informales que señaló que “en este momento podemos tener unas mesas de diálogo. Gracias a Dios en ese momento nosotros los vendedores ambulantes no somos aquellos que anteriormente éramos perseguidos o que había enfrentamientos con la policía, no, Gracias a Dios que no ha avanzado mucho en ese momento que sucede que estamos en una mesa de negociación, para tener un lugar digno para trabajar y atender a los ciudadanos”

el secretario de gobierno de Armenia Andrés Buitrago añadió “Nosotros en este momento hemos presentado un plan ante el Juzgado Cuarto administrativo para poder hacer una redistribución o para poder hacer un rediseño donde nos permita decir en qué parte, en qué puntos de la ciudad se pueden ubicar las personas, no es hacerlo de manera desordenada, no estamos buscando acabar con el comercio informal, ni con los comerciantes informales de la ciudad, para nada, lo que buscamos es darle orden a la ciudad”

Gobierno Departamental adelanta acciones administrativas para recursos con destino al transporte escolar

El gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis Bedoya anunció que, debido al proceso de armonización del presupuesto departamental, durante este, su primer año de gobierno, no se había podido disponer de los recursos para brindarles el traslado correspondiente, pero una vez agotada dicha armonización, ya está en marcha el procedimiento para que los recursos destinados a cada localidad sean girados prontamente.

Circasia aumentó su capacidad de almacenamiento de agua de 1.400 metros cúbicos a 2.200

Recordemos que se registró una suspensión por 24 horas debido a las obras para poner en funcionamiento el nuevo tanque de almacenamiento.

El alcalde del municipio, Julián Andrés Peña informó que ya hay normalidad en el servicio de acueducto y resaltó que la labor establecida permitirá abastecer mejor al sector domiciliario y comercial con el fin de enfrentar cualquier situación que pueda presentarse. La inversión de la obra en la localidad fue de 2.060 millones de pesos.

Docentes en el Quindío se suman a las denuncias por las dificultades en la entrega de medicamentos

Frente al panorama que se vive actualmente en los dispensarios de medicamentos en la ciudad y las denuncias recurrentes, El docente del municipio de Calarcá Jaime García denunció las falencias que viven actualmente.

Mencionó que ya son varios meses del nuevo modelo de salud, pero no han logrado las soluciones y estabilidad total en la entrega de los fármacos.

Fue enfático que el cambio positivo aún no ha sido evidente para los docentes en el departamento por eso espera las acciones concretas para mejorar la problemática.

Hoy se hará entrega oficial de las residencias estudiantiles de la Universidad del Quindío, el gobernador celebró la iniciativa

Con la presencia del ministro de Educación Daniel Rojas y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) se hará la entrega oficial del edificio Asturias, un inmueble incautado a la mafia que será destinado a residencias estudiantiles de la institución de educación superior.

El gobernador del departamento, Juan Miguel Galvis se mostró complacido por el proceso puesto que era un compromiso que había asumido con los jóvenes de la zona cordillerana.

Explicó que en cuanto a las declaraciones que en su momento entregó el rector del alma mater sobre que no estaban interesados en el tema, sostuvo que la institución recibe el proyecto, pero es la gobernación quien establece el apalancamiento para materializar dichas posadas estudiantiles.

Reconoció que es alto el sacrificio que realizan los jóvenes de municipios alejados a la ciudad para lograr estudiar por eso considera clave este tipo de iniciativas con el fin de garantizar óptimas condiciones educativas.

En el mismo evento, la SAE hará entrega de otros cuatro inmuebles incautados por actividades ilícitas. Entre ellos se encuentra una casa ubicada en el centro de Armenia, que beneficiará a pequeños agricultores quienes podrán contar con un lugar apropiado para la venta directa de sus productos.

El acto oficial se llevará a cabo a las 10:00 a. m. en la calle peatonal de la Universidad del Quindío, ubicada en la calle 12 Norte, entre carrera 14 y 15.

Feria del Libro de Armenia Celebra la Inclusión con Anteojos Ediciones y su Labor Pionera

Ángela María Hernández Cierra, editora y creadora de anteojos ediciones, primera editorial colombiana y latino americana que edita y publica libros ilustrados para niños con discapacidad auditiva, visual o psicológica nos conto acerca de su labor y su participación en la Feria Internacional del Libro de Armenia y el Quindío.

En deportes, La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública que el partido entre Deportes Quindío y Atlético Huila, válido por la fecha 9 del Torneo DIMAYOR de la B fue aplazado ya que el equipo visitante no se ha podido desplazar a Armenia por el paro de transporte que vive el país.

El partido que inicialmente estaba dispuesto a jugarse hoy jueves 5 de septiembre a las 7:30 p.m. será reprogramado. La nueva fecha y hora será confirmada por la DIMAYOR en los próximos días.

Miércoles 4 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío