Martes 3 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ojo, habrá suspensión del servicio de agua por 24 horas para 30 mil habitantes en Circasia

Con el fin de que entre en operación el nuevo tanque de almacenamiento de agua en el municipio, habrá suspensión del servicio desde las 7 de la mañana de hoy martes 3 de septiembre hasta las 7 de la mañana del miércoles 4 de septiembre.

El gerente de Empresas Públicas del Quindío, EPQ, Alejandro Guevara dio a conocer que este proceso permitirá garantizar un suministro de agua constante para todos los usuarios.

Explicó que el proceso consiste en el empalme hacia los filtros y hacia la red que distribuye el servicio de acueducto en la localidad.

Resaltó que el nuevo tanque de agua permitirá el almacenamiento de 810 metros cúbicos y una distribución más eficiente y efectiva del recurso hídrico. Además, invitó a la comunidad a estar al tanto del avance de obra a través de los canales oficiales de la entidad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A propósito de Circasia, la sala primera de decisión del tribunal administrativo del Quindío en fallo de primera instancia en respuesta a una acción popular declaró al municipio de circasia, las empresas públicas del Quindío – EPQ, el departamento del Quindío, la corporación autónoma regional del Quindío, y la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, que se encuentran vulnerando los derechos colectivos al acceso infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública,

Además, al acceso a los servicios públicos y su prestación eficiente y oportuna, y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordena y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes en la prestación del servicio de acueducto.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Personería de Armenia establecerá visitas a dispensarios de medicamentos ante las recurrentes quejas por la falta de entregas a los usuarios

Precisamente no paran las quejas de ciudadanos sobre la falta de entrega y escasez de medicamentos para el tratamiento de diferentes enfermedades.

El personero delegado para los derechos humanos de la personería municipal, Juan David Rivera evidenció la complejidad de la situación pues son varias las personas que llegan ahí a exponer las denuncias relacionadas con la entrega de medicamentos especialmente del dispensario de Audifarma.

Resaltó que desde la entidad realizan el acompañamiento y orientación correspondiente para garantizar la prestación del servicio de salud. Así mismo señaló que establecerán visitas a los diferentes dispensarios para corroborar las condiciones de entrega de insumos y medicamentos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Precisamente Isabel López expuso su caso en donde la EPS Sura no brinda de manera oportuna y efectiva los medicamentos que requiere su familiar que padece de epilepsia.

Mencionó que la dificultad es porque los fármacos son de alto costo por lo que ha tenido que asumir los gastos ante la negativa de la entrega. Llamó la atención de las autoridades competentes para que brinden las soluciones respectivas en su caso.

Desde la Personería extendieron la invitación a la comunidad a denunciar este tipo de casos en la sede que está ubicada en Carrera 14 No. 21-14 en pleno centro de Armenia o a través del número celular 310-4492588.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Padres de familia de una escuela rural en la vía La Línea denuncian culminación del contrato de transporte escolar, autoridades sostienen que avanzan en un nuevo proceso licitatorio

Ya es recurrente la dificultad de movilidad para los 60 estudiantes de la escuela San Rafael ubicada en zona rural del municipio de Calarcá cerca al túnel cóndor de los andes de la vía La Línea.

La representante de los padres de familia, Marleny Montoya manifestó que recibieron un comunicado por parte de los docentes de la institución donde les informaban sobre la modificación de horarios ya que hoy finaliza el contrato de transporte escolar por parte de la alcaldía municipal.

Además, sostuvo que la mayor dificultad está centrada en que la vía nacional de La Línea es muy peligrosa lo que no permite el acceso adecuado y seguro a la escuela rural.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Al respecto el alcalde del municipio, Sebastián Ramos entregó las claridades sobre el proceso del transporte escolar.

Informó que actualmente se encuentran en un nuevo proceso de licitación pública debido a que culminó el actual contrato. Fue claro que todo lo anterior también tiene que ver con que el municipio depende de los recursos que la gobernación debe trasladar para el transporte, pero no fueron entregados anteriormente lo que no permitió la adición presupuestal correspondiente.

Advirtió que sigan a la espera de dichos recursos para cumplir con el servicio hasta finalizar el año, pero más allá de eso avanzan en un proyecto de vigencias futuras para lograr subsanar la situación.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Insólito hurto en zona rural del municipio de Montenegro, los delincuentes se llevaron hasta los perros

El caso se registró el dos de agosto del presente año cuando ladrones ingresaron a una finca ubicada en la vereda Santa Rita de dicho municipio y hurtaron diferentes elementos de valor como herramientas y material de construcción, pero no contentos con eso se llevaron consigo cuatro de las nueve mascotas que habitaban allí.

El denunciante y dueño del predio Hugo Andrés Gutiérrez, aseguró que ante el hecho delictivo dio aviso a las autoridades para avanzar en la investigación que permitiera la captura de los responsables y posterior recuperación de los perros de raza Pomerania.

Resaltó que incluso está ofreciendo una recompensa para quien entregue información al 314-6060073 que permita dar con el paradero de sus mascotas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) llevó a cabo una nueva ronda de visitas a diferentes negocios y comercios para revisar si estos tenían implementada la facturación electrónica.

Precisamente ayer lunes 2 de septiembre funcionarios de la DIAN realizaron operativos cerrando 5 establecimientos comerciales dentro del terminal de transportes de Armenia por no estar emitiendo aún la factura electrónica.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) informo sobre los resultados de la ocupación hotelera durante las vacaciones de mitad de año, correspondientes a los meses de junio y julio de 2024. Durante este período, la ocupación hotelera nacional se ubicó en 56,31%, registrando una disminución de -3,46 puntos porcentuales (p.p.) a comparación del mismo período de 2023.

Las únicas regiones que tuvieron comportamientos de ocupación hotelera positiva en ambos meses, respecto a 2023, fueron Magdalena y Cesar. Las regiones con comportamientos más bajos, a comparación de 2023, fueron Quindío, Cauca, Huila, Risaralda, Boyacá, Santander, Antioquia, Cartagena y Casanare;

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La exsenadora del partido comunes y negociadora de paz victoria Sandino estuvo en Armenia participando en un foro sobre la semana por la paz liderado por el sindicato de educadores donde nuevamente llamó la atención del gobierno nacional sobre la implementación del acuerdo de paz firmado con las Farc en el 2016

La exsenadora también cuestionó las declaraciones del presidente Gustavo Petro frente a las mujeres periodistas al denominarlas “muñecas de la mafia” y señaló “el tema de la paz no es solamente discurso tiene que ser una materialidad de todos los entes y recordemos que Colombia es un país machista de un sistema patriarcal aún en los sectores alternativos o democráticos o progresistas como se quiera llamar, el machismo es estructural en todos lados, entonces la forma de descalificar no es si es si usted cumple o no cumple con su función, si no es cómo se descalifica la mujer y eso es muy grave”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El alcalde James Padilla García anunció que a la obra de valorización conexión Portal del Quindío avenida Centenario, que fue proyectada hace diez años le faltan tres obras complementarias como son luminarias, demarcación vial y red semafórica, lo cual, no fue incluido inicialmente en el proyecto, espera para mediados de octubre por fin entregar esta obra.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío advierten que la educación superior privada atraviesa una crisis debido a la matrícula cero y que los jóvenes no desean estudiar

El rector de la Universidad Alexander Von Humboldt, Diego Fernando Jaramillo reconoció los retos que enfrentan las universidades privadas en el país.

Sostuvo que de acuerdo con las estadísticas se evidencia una decadencia en el número de estudiantes ya que cada vez son menos.

Afirmó que son varios los factores que generan dicha situación como es la baja tasa de natalidad, otro es que muchos jóvenes no quieren estudiar porque desean incursionar en redes sociales y también influye la gratuidad en la educación pública.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ministerio del Trabajo Refuerza Lucha Contra el Acoso Laboral e Invita a la Comunidad a Denunciar

Héctor Elías Leal, director regional del ministerio del trabajo quien hablo sobre los 12 casos que actualmente tienen por acoso laboral y le recordó a la comunidad el proceso a seguir en este tipo de situaciones.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Gremios en Armenia solicitan reglamentar el servicio 24 horas a panaderías y farmacias

El presidente de la Cámara de comercio de Armenia y del Quindío Rodrigo Estrada anotó que es fundamental implementar un formato 24 horas en la ciudad.

Destacó que falta agilizar y reglamentar diferentes sectores que han tenido dificultades las farmacias y panaderías por eso lo importante de agilizar el proceso.

Reconoció la voluntad de la administración municipal, sin embargo, considera es valioso que sea haga en el menor tiempo. También destacó que las autoridades deben establecer las políticas que garanticen las condiciones necesarias para poner en marcha la solicitud realizada por los empresarios de la ciudad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con la presentación del libro “Garzón el duelo imposible” una novela gráfica a propósito de los 25 años del asesinato de Jaime Garzón, se inició la segunda versión de la Feria Internacional del Libro de Armenia Quindío que se extenderá hasta el 8 de septiembre con entrada gratuita en el centro de Convenciones de la ciudad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, Una medalla de plata ganó la delegación del Quindío de bolos en el campeonato nacional sub 21 de bowling que se llevó a cabo el fin de semana en la Bolera Soledén de Comfenalco.

Los bolicheros quindianos Miguel Londoño y Gustavo Iznaga ganaron la medalla de plata en la categoría dobles masculino.

De otro lado, el Deportes Quindío perdió 2 a 0 con Real Cartagena de visitante por la octava fecha del Torneo Dimayor de la B.

Lunes 2 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío