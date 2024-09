Miércoles 4 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Transportadores en el Quindío no se han sumado al paro camionero convocado a nivel nacional, a pesar de estar en contra del incremento en el precio del ACPM

Las razones tienen que ver con los procesos judiciales que enfrentan algunos líderes transportadores del departamento por participar en pasadas manifestaciones en la vía La Línea y es por eso que se abstienen de intervenir en la actual convocatoria.

Uno de los líderes es Miguel Ángel García quien sostuvo que no se suman porque el gobierno los tiene acorralados ya que, al estar inmerso en un proceso judicial, prefiere no arriesgarse encabezando manifestaciones por eso no han llamado a los conductores a bloquear las vías del departamento.

Fue claro que la anterior es la principal razón, sin embargo, dijo que no significa estén de acuerdo con el aumento significativo en el precio del ACPM puesto que impacta directamente al sector.

Vale anotar que se han registrado cierres intermitentes en la vía Alto de la Línea – Ibagué en el sector de la Vereda la Ortega en Cajamarca, Tolima por cuenta de la protesta de los camioneros.

De otro lado hoy un grupo de motociclistas han anunciado una rodada nocturna por las calles de Armenia en rechazo al proyecto de las foto multas que fue presentado para debate en el concejo municipal la actividad está programada para las 7 de la noche desde el estadio Centenario.

En vilo proyecto para ampliar excepciones a domiciliarios en el día sin carro y sin moto en Armenia

Y es que en el marco de las sesiones extras en el Concejo convocadas por la administración municipal se encuentra para debate un proyecto de acuerdo relacionado con ampliar las excepciones del día sin carro y sin moto para las plataformas tecnológicas dedicadas a domicilios o logística de entrega de pequeños pedidos, sin embargo, no ha sido programado para brindar el debate correspondiente.

El concejal ponente Jonatan Rojo explicó que el proyecto que fue radicado por la alcaldía no se hizo con los debidos tiempos por lo que no entraría en vigencia para la próxima jornada que será el jueves 26 de septiembre.

Afirmó que el proceso regular toma su tiempo entonces una vez que sea aprobado debe pasar para sanción del alcalde, revisión a la secretaría jurídica del departamento y finalmente quedaría legalmente constituido el acuerdo.

De otro lado el secretario de Tránsito de la ciudad, Daniel Jaime Castaño no compartió las declaraciones del Concejal ponente puesto que considera los tiempos están dados para lograr el debate correspondiente. Aseguró que el proyecto fue radicado el pasado 23 de agosto por eso el Concejal pudo haber presentado la ponencia antes para darle trámite a los debates de una manera ágil.

Mencionó que cuando un proyecto es aprobado el alcalde lo sanciona y es un trámite de un día por eso no es cierto que se deba esperar la revisión de la gobernación.

En ese mismo sentido dijo que apenas es sancionado entra en vigencia y el alcalde tiene hasta seis meses para expedir el decreto y actualmente el mismo ya está listo por lo que sería un trámite rápido que se podría tener para la jornada de día sin carro y sin moto de este mes.

Es de anotar que hasta el martes 10 de septiembre la secretaría de Tránsito hará la recepción de los documentos para los permisos de las personas que se dedican a la mensajería o los domicilios.

Desde el sindicato de educadores del Quindío advierten de las dificultades de transporte escolar en varios municipios

A raíz de las denuncias de padres de familia sobre la culminación del contrato escolar en el municipio de Calarcá, el presidente del Sindicato de Educadores del departamento Suteq, Esteban Bernal reconoció la complejidad de la situación.

Calificó como terrible el panorama puesto que deja en evidencia la falta de planificación de las administraciones municipales y puntualmente sobre la escuela rural de la vía La Línea dijo que es más preocupante porque es alto el riesgo de movilidad para los estudiantes.

Fue enfático en decir que no solo es un tema de Calarcá, sino que buena parte de los municipios cordilleranos presentan las mismas dificultades en contratación. Reconoció que, aunque es poco el presupuesto en diferentes municipios es fundamental priorizar las necesidades de los menores de edad.

Las autoridades investigan el incidente donde un adulto mayor cayó desde el cuarto piso del centro comercial IBG en pleno centro de Armenia, el hombre fue identificado como Jorge Eliécer Valdiri Cárdenas y se recupera en un centro asistencial de la ciudad debido a varias lesiones.

Un perro murió tras ser agredido brutalmente por un hombre en Armenia, la Policía logró la captura del presunto responsable cuando intentaba huir del hecho

El lamentable caso de maltrato animal se registró en vía pública del barrio Arrayanes de la ciudad donde un hombre de 48 años de edad fue señalado de agredir brutalmente a un perro y que de acuerdo con el dictamen veterinario sufrió una fractura cervical.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento dijo que atendieron el requerimiento de un ciudadano que denunciaba agresión contra su mascota. Indicó que el presunto responsable intentó huir del accionar de las autoridades, pero logró ser capturado y deberá responder por delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales.

Sostuvo que al parecer el hombre agredió al perrito que fue llevado al veterinario que falleció producto de la agresión que sufrió. Lamentó el hecho y por eso llamó la atención a la comunidad en cuanto a la tolerancia y respeto por los animales por eso trabajarán en su protección.

En la institución educativa Teresita Montes sede Luis Carlos Galán donde la semana pasada se presentó una pelea entre dos estudiantes menores de edad se llevó a cabo en las últimas horas una jornada que para promover la paz y prevenir la violencia escolar.

Con actividades pedagógicas, estudios de caso, firma de compromisos y actos culturales comunidad educativa de la institución educativa Teresita Montes, reflexiona. Sobre la importancia de solucionar de manera pacífica los conflictos.

Representantes de la fiscalía también hicieron presencia para informar sobre las situaciones legales a las que se ven expuestos los jóvenes ante actos violentos o ilícitos.

Veedores de salud solicitaron la presencia del superintendente nacional de salud en Armenia ante las quejas por la falta de entrega oportuna de medicamentos en la ciudad.

Durante la temporada de menos lluvias, se han presentado 18 incendios forestales en el Quindío que corresponden a pastizales evidenciando afectación en los suelos.

Ante esto, desde la autoridad ambiental se hace un llamado a la ciudadanía a proteger la naturaleza y a evitar acciones que pongan en riesgo la biodiversidad como arrojar colillas, dejar vidrios en el sector, realizar fogatas o quemas agrícolas.

En el marco de la actual temporada de calor que atraviesa el país y teniendo en cuenta que septiembre es uno de los meses en los que históricamente se registran menos precipitaciones en el departamento, desde Empresas Públicas de Armenia insta a la ciudadanía para que realice un uso racional del agua potable, ya que en los últimos días se ha evidenciado un aumento desmedido en los consumos promedios residenciales y comerciales.

En una mesa de trabajo, la Gestión de Distribución de Agua Potable de EPA, dio a conocer que el consumo diario promedio de los usuarios durante los primeros días de septiembre pasó de 61.000 a 64.000 metros cúbicos, cifra alarmante, ya que de continuar así podría generar alteraciones con el abastecimiento del recurso hídrico en la capital quindiana, sumado a las altas temperaturas que afectan directamente el caudal del río Quindío, fuente abastecedora de la entidad.

Docentes en el Quindío están siendo contactados por redes sociales para estafarlos prometiéndoles reubicación salarial

La alerta fue emitida por el presidente del sindicato de educadores del departamento, Suteq, Esteban Bernal quien dio a conocer que a través de WhatsApp están siendo contactados docentes que participaron en las pruebas de ascenso y reubicación para pedirles dinero a cambio de modificar los resultados.

Sostuvo que esa información es completamente falsa puesto que los maestros son ascendidos por medio de una prueba escrita y no de manera fraudulenta como pretenden inescrupulosos a través de redes sociales. Indicó que dieron aviso a la federación colombiana de educadores, Fecode para que estuvieran al tanto de dicha irregularidad que se ha replicado a nivel nacional.

Con el traslado definitivo y en su totalidad de los servicios de Urgencias y Observaciones Pediátricas, los cuales pasaron del sótano al primer piso del hospital, a unas instalaciones más cómodas, con una mejor circulación de aire y decoradas con vinilos de colores que invitan a la interacción, la Gerencia del Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, bajo el liderazgo de Diana Carolina Castaño Londoño y su equipo de trabajo, le sigue apostando a la prestación de servicios de salud integrales y humanizados.

El Quindío es líder en la producción de cafés infusionados

Así lo dio a conocer Mario Fernández Alduenda, Director Técnico de la Asociación de Cafés de Especialidad (SCA) y Responsable del desarrollo de normas para el sector del café de especialidad, quien estuvo participando sobre el conversatorio de las tendencias de los cafés especiales e infusionados en la producción y en el mercado internacional.

Recordó que particularmente el departamento es líder en este tipo de cafés que es de alto valor ya que trae una derrama económica importante. Explicó que los cafés infusionados son a los que les imparten un sabor artificial o naturales ajenos al café antes de secarse.

Según cifras de la Cámara de Comercio, para 2015 el Quindío solo contaba con 70 tiendas de cafés especiales, hoy son 266, lo anterior sumado a los precios que pagan los consumidores por cafés Premium que generan más de un 50% de rentabilidad que un café convencional para los empresarios.

En deportes, Tres jóvenes deportistas del Quindío integrarán las selecciones Colombia de patinaje y ciclismo que participarán en los campeonatos mundiales en este mes de septiembre

Se trata de Diego Yépez, el patinador quindiano que brillará en el campeonato mundial de Italia que se llevarán a cabo en Italia del 13 al 23 de septiembre de 2024.

Mientras que Diego Pescador y Mariana Burgos representarán a Colombia en los mundiales de ruta de ciclismo que Suiza del 21 al 29 de septiembre

Martes 3 de septiembre