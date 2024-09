Cancelados todos los vuelos en el aeropuerto de Palonegro

Bucaramanga

No hay operaciones en el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga debido a que los operadores de la torre de control no han podido llegar a la terminal. Este hecho significa que durante las primeras horas de este jueves no ha llegado ni salido ningun avión.

Los funcionarios de la Aeronáutica Civil se encontraron con una obstrucción en el sitio denominado El Vaquero en la carretera entre Bucaramanga y Lebrija, pero a diferencia de otros días los manifestantes no los dejaron pasar.

En este caso, los controladores aéreos no pueden hacer trasbordos como lo estipula un protocolo de seguridad. Los problemas para el inicio de las operaciones aéreas en el cuarto día de las manifestaciones contra el alza de la gasolina fueron confirmados por el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez.

Mario Andretti, un artista que iba para Bogotá, llegó muy de madrugada a Palonegro; relató a Caracol Radio que le cancelaron el vuelo de Avianca que estaba programado para las 6 de la mañana.

El reporte oficial de la Aeronáutica Civil recomienda a los viajeros contactar con las aerolíneas debido a cambios en itinerarios.

Video: Lo que pasa a esta hora en el aeropuerto Palonegro de #Bucaramanga. No hay operaciones ante los problemas que han debido enfrentar los controladores para llegar a la terminal aérea. Imágenes de @djmarioandretti pic.twitter.com/pKTzp0lhjz — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) September 5, 2024

“La aviación civil sigue trabajando para garantizar la conectiviadd en el país”, destaca el comunicado de la institución.