“No vamos a usar la fuerza pública para disolver las manifestaciones”:Jaime Andrés Beltrán

Esta tarde el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán hizo presencia en el bloqueo del norte de Bucaramanga en la vía que comunica a Santander con la Costa Atlántica.

Durante las conversaciones con el gremio aseguró que no iba a hacer valer las vías de hecho: “Nosotros no vamos a usar la fuerza pública para disolver las manifestaciones. No vamos a enfrentar al pueblo con el pueblo”. Aseguró Beltrán. Además dijo que entendía la protesta y la acompañaba sin embargo, pidió hacer un trabajo solidario para permitir el paso de personas que venían de otros municipios para la Feria Bonita de Colombia, que empieza mañana.

Durante la reunión con el gremio se solicitó:

1. Seguir garantizando los corredores humanitarios para el transporte de niños, ambulancias, medicamentos.

2. Permitir que los alimentos perecederos lleguen a la ciudad.

3. Dar paso a la entrada de artistas, comparsas y gestores culturales que tienen presentaciones en Bucaramanga durante el fin de semana.

“Esta mañana tuvimos reunión con los alcaldes y el Gobernador de Santander, nuestra postura frente al paro es que hoy se tiene que llegar a un consenso puntual con los representantes del gremio que están en Bogotá. Entendemos la problemática, sin embargo, a los alcaldes nos tiraron un problema sin las herramientas para resolverlo. Es diferente ver el país desde una oficina en Bogotá que desde las calles, necesitamos respuestas esta noche”. Dijo el mandatario.

