Abastecimiento en Pasto: llegaron 15 carros cisterna con combustible

Pasto

En las últimas horas, las autoridades en Pasto entregaron un balance positivo en materia abastecimiento de combustible en la ciudad, tras cuatro días de bloqueos de transportadores rechazando el aumento en el precio del ACPM.

El alcalde Nicolás Toro informó que en las últimas horas, 15 carros cisterna con gasolina lograron llegar a la capital nariñense, lo que permitió estabilizar la venta de combustible por los próximos días, descartando los temores de desabastecimiento, sin embargo las restricciones a la venta del hidrocarburo se mantienen.

Por otro lado, la situación con el suministro de gas no es tan favorable, según el mandatario, los vehículos que transportan Gas Licuado de Petróleo (GLP) no han podido ingresar a la ciudad, lo que podría generar un racionamiento a partir del próximo lunes si las condiciones no mejoran.

En cuanto a las afectaciones económicas, Pasto completa 52 bloqueos a lo largo del año, lo que ha provocado desempleo y la quiebra de empresas, particularmente en el sector de la construcción. Las pérdidas diarias ascienden a más de 25 mil millones de pesos, lo que pone en una situación crítica a la economía local.