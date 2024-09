Transportadores del Quindío no se han sumado al paro camionero ¿Cuáles son las razones?

Armenia

Transportadores en el Quindío no se han sumado al paro camionero convocado a nivel nacional, a pesar de estar en contra del incremento en el precio del ACPM

Las razones tienen que ver con los procesos judiciales que enfrentan algunos líderes transportadores del departamento por participar en pasadas manifestaciones en la vía La Línea y es por eso que se abstienen de intervenir en la actual convocatoria.

Uno de los líderes es Miguel Ángel García quien sostuvo que no se suman porque el gobierno los tiene acorralados ya que, al estar inmerso en un proceso judicial, prefiere no arriesgarse encabezando manifestaciones por eso no han llamado a los conductores a bloquear las vías del departamento.

“Pues la verdad usted sabe que en este momento sabemos dos personas implicadas en un proceso con la justicia debido al paro camionero pasado donde encalar cada nunca hubo desmanes ni nada de eso solamente hubo un punto que lo denominaron punto de paz. Sí, pero eso pues el gobierno supuestamente ya hubo lo peor, pero debido a eso a los problemas que tenemos nosotros con la justicia no nos hemos manifestado”, indicó.

Advirtió: “No quisiera saber yo nada de eso. Nada, nada, ni que existen paro ni nada por lo mismo porque antes tengo un proceso judicial que esto lo tenemos con el compañero Javier Arenas y mi persona que es Miguel Ángel García entonces la verdad no, porque es que sinceramente pues yo ya le tengo miedo a ir a encabezar una marcha o cualquier vaina entonces por el lado del Quindío no se va a hacer ningún plantón”.

Fue claro que la anterior es la principal razón, sin embargo, dijo que no significa estén de acuerdo con el aumento significativo en el precio del ACPM puesto que impacta directamente al sector.

Vale anotar que se han registrado cierres intermitentes en la vía Alto de la Línea – Ibagué en el sector de la Vereda la Ortega en Cajamarca, Tolima por cuenta de la protesta de los camioneros.