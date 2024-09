Súper fruta que ayuda a fortalecer huesos y aumentar masa muscular: Muy fácil de encontrar

Una de las grandes consecuencias del paso de los años o de un estilo de vida poco saludable en el cuerpo es la pérdida de fuerza y la densidad ósea. Las consecuencias de ello pueden ser tanto frustrantes como riesgosas, pues la persona termina siendo más vulnerable en casos de accidentes o caídas.

Una de las formas para prevenirlo es tener una dieta saludable y rica en vitaminas y minerales. De hecho, en un estudio reciente de la Universidad Estatal de Pensilvania se encontró que hay una fruta que, consumiéndola diariamente, ayuda a retrasar la pérdida ósea y mantiene su fuerza. Consulte a continuación la razón por la cual la recomiendan tanto y la porción que debe comer para tener esos efectos.

¿Qué fruta ayuda a mantener los huesos fuertes?

Son muchas las frutas que tiene propiedades claves para la salud ósea. Sin embargo, hay una que ha resaltado en varios estudios e investigaciones que se han hecho sobre el tema.

Se trata de la ciruela. Según una reciente investigación de la Universidad de Pensilvania, esta fruta que cuando se consume a diario, especialmente en su presentación deshidratada (ciruela pasa), puede ayudar a aumentar la densidad de masa ósea y la fuerza ósea en la tibia y en los huesos de la espinilla, especialmente en las mujeres.

En este estudio, que duró 12 meses, los investigadores formaron tres grupos de mujeres posmenopáusicas. A un grupo se le pidió que no comiera ciruela pasa, al otro le pidieron que comiera entre 4 a 6 ciruelas al día y al último grupo se le pidió que comiera entre 10 a 12 ciruelas al día.

Los resultados demostraron que las mujeres que comieron más de 4 ciruelas pasas al día, mantuvieron la densidad ósea y la fuerza ósea, preservando su estructura ósea, en particular en el hueso cortical; mientras el grupo que consumió esta fruta, presentó un desgaste importante en sus huesos.

Este no es el primer estudio que lo demuestra. Según un artículo de la Escuela de Salud de la Universidad de Harvard, un estudio de The American Journal of Clinical Nutrition en 2022 descubrió que comer entre 5 a 6 ciruelas pasas al día podría ayudar a las mujeres que habían pasado la menopausia a preservar su densidad mineral en las caderas.

¿Por qué las ciruelas son tan buenas para los huesos?

Según explicó la doctora Mary Jane De Souza, autora principal del estudio, las ciruelas pasa tiene una combinación de minerales, vitamina K, compuesto fenólicos, fibra y propiedades antiinflamatorias que son únicas entre los alimentos. De acuerdo con el portal de salud Healthline, algunos de los grandes beneficios de esta fruta: