Piden la presencia del Supersalud en Armenia ante quejas por entrega de medicamentos

Armenia

Veedores de salud solicitaron la presencia del Superintendente Nacional de Salud en Armenia ante las quejas por la falta de entrega oportuna de medicamentos en la ciudad.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Fernando Reyes veedor en salud del Quindío que señaló “la problemática la entrega de medicamentos pues ya la conocemos a nivel nacional es gravísima, gracias a Dios que este nuevo superintendente nacional de salud ha encontrado como la raíz del problema que es en la principal dispensadora de medicamentos Audifarma, aquí en el departamento del Quindío estamos viviendo esa catástrofe reflejada en los videos donde el Supersalud ha encontrado que no entregan medicamentos por parte de Audifarma”.

Llamado al Supersalud

El llamado es a que el mismo Superintendente Nacional de Salud venga al Quindío es que llevamos dos años suplicándole a la Superintendencia Nacional de Salud que se haga presente en el Quindío porque aquí hay no solo los problemas de entrega de medicamentos, sino la gravedad en las IPS que no están atendiendo, la agendación de citas de especialistas no están atendiendo la agenda de citas para especialistas ni para procedimientos, entonces el llamado es a que el Superintendente Nacional de Salud llegue al departamento del Quindío y a la ciudad de Armenia para que verifique lo que pasa con las salud lo que pasa con la clínica las clínicas centrales y el café donde es eterno que le agenden procedimientos a las personas lo que pasa con la nueva EPS donde usted insistentemente marca para lograr una cita con un especialista sea Medicina Interna sea gastroenterólogo sea ginecología y siempre le digan que no haya agenda,

Reiteró el veedor el llamado es a que el Superintendente, venga a la ciudad de Armenia y conozca de primera mano la situación que se presenta con medicamentos que es gravísima porque Audifarma como lo ha demostrado a nivel nacional, entrega lo que quiere, pone a la gente a padecer horas y horas y horas para después decirle que no hay los medicamentos completos que quedan pendientes y le mandan supuestamente los medicamentos a domicilio y nunca llegan a domicilio,

Entonces ese es como el llamado a buscar que por fin este superintendente que está dando en el clavo con el problema de la entrega de medicamentos, pues se haga presente en el Quindío venga a la ciudad de Armenia donde gente que tiene que venir desde las fincas más lejanas en Córdoba en Génova en Pijao en Buenavista a reclamar un medicamento de la ciudadanía, porque no tienen sucursales más cercanas para que ellos no tengan que hacer estos desplazamientos y sin embargo llegan a Audifarma que es la primera que entrega medicamentos y no los hay

Lo mismo sucede con otra entidad que está que ni siquiera ya sabemos el nombre de esa entidad que es la que dispensan medicamentos de Salud Total y de Asmet salud de una parte que es distrimed y otra que está por la Universidad del Quindío donde llevamos más de dos meses esperando unos medicamentos de un adulto mayor y nunca han llegado y nunca han llegado.

