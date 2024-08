Pacientes con epilepsia y el viacrucis por demoras o la no entrega de medicamentos

ARMENIA

Pacientes que sufren de Epilepsia denuncian dificultades para recibir los medicamentos por parte de las EPS lo que pone en riesgo su vida y su integridad ya que aumento la posibilidad de desarrollar crisis o muerte súbita.

Claudia Soraya Nivia paciente del Quindío que fue diagnosticada con epilepsia focal criptogénica refractaria fármaco en Resistencia Norse, una epilepsia de difícil manejo, manifestó el calvario que vive ella y pacientes con estas mismas patologías para la entrega oportuna de medicamentos, la cita con especialistas y demás tratamientos.

Además relató “yo llevaba ya cuatro años viajando a Medellín desde con recursos propios dado que la EPS no me dio los recursos porque acá en el Quindío no hay epileptólogo que pueda manejar el tipo de epilepsia, que yo tengo, pero los medicamentos son de alto costo y tienen que ser de una marca específica estos medicamentos son casi siempre que voy a que haga a recibirlos siempre me toca voltear mucho porque no me los dan en los códigos específicos para entregar la marca que requiero toda vez en mi cuerpo rechaza medicamento genérico y debe ser de una marca específica sé que hay muchos pacientes que están en las mismas condiciones que yo”

Agregó “tenemos una gran una gran complejidad para el acceso a los medicamentos como son el Clobazam. de 20 miligramos, el Levetiracetam, Brivaracetam de 100 miligramos y hay otros medicamentos que no recuerdo la marca pero si hay mucha dificultad y también el epileptólogo que me ve a mí viene desde la ciudad de Medellín toda vez que aquí en el departamento del Quindío no hay epileptólogo, están los neurólogos sí, pero epileptólogo como tal para tratar las epilepsias específicamente las refractarias y fármaco resistentes como por ejemplo la que tengo yo y más aún con la gravedad que es una Norse, El estatus epiléptico de reciente inicio, que quiere decir que apareció de un momento a otro y fármaco resistentes que no ha podido asimilar los medicamentos, y refractaria es que es continuo, sigo convulsionando permanentemente, hay muchos paciente que no está recibiendo los medicamentos lo que le dicen en la IPS o sea las farmacias que contratan la EPS es que no hay medicamentos”

Autoridades de salud en el Quindío descartan dificultades en la entrega de medicamentos de control

Ante una denuncia de una ciudadana que padece epilepsia y que ha tenido problemáticas para acceder a los medicamentos, consultamos al secretario de salud del departamento Carlos Alberto Gómez Chacón indicó que todas las solicitudes han sido atendidas en el tema de medicamentos controlados y, además, dijo que existe la disponibilidad suficiente para su entrega.

Reconoció que hubo dificultades con Distrimed con el caso de Asmet Salud que tuvieron una tardanza por la apertura de nuevo punto de venta, pero ya fue subsanada.

Invitó a denunciar los casos específicos para lograr realizar la vigilancia y control pertinentes.