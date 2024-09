Juan Daniel Espitia: “Reemplazar a Marmolejo, el mejor portero de la Liga, es complicado”

Independiente Santa Fe (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images)

Independiente Santa Fe ha tenido un gran inicio de semestre, el pasado 1 de septiembre se llevó un punto valioso como visitante con un hombre menos ante Junior. El portero Juan Daniel Espitia entró por Andrés Marmolejo Mosquera, luego que el portero titular mostrara molestias físicas.

Espitia habló con El Alargue de Caracol Radio y dejó clara su admiración por Marmolejo Mosquera, además de su inconformidad por los partidos aplazados. “Es algo complicado, por lo que los demás equipos tienen ritmo de competencia y eso te lleva a tener un buen nivel”.

El equipo bogotano figura en la quinta posición de la tabla de posiciones, sumando 13 unidades y manteniendo un invicto en condición de visitantes, logrando 10 puntos en cuatro compromisos.

Preparación como arquero

“Es una posición difícil donde hay que esperar bastante y la concentración es valiosa, gracias a Dios se pudo sacar un buen punto ante un equipo difícil, con buenos jugadores”.

A punto de conseguir tres puntos en Barranquilla

“Fue un partido muy disputado, mantuvimos la posesión del balón mientras estuvimos con once, pero ya con la temperatura y con la expulsión nos caímos un poco, el profe siempre nos inculca la garra y gallardía y ya estamos enfocados en lo que viene para ganar los partidos aplazados de local”.

Nivel actual de Santa Fe

“Tenemos buenos jugadores que son de mucha jerarquía, van pocas fechas y no hay partidos seguidos para tener continuidad, hemos tenido buen nivel de visitantes y resaltar que el equipo es fuerte de visita y tenemos que hacer lo mismo de local”.

Rendimiento personal ante Junior

“Al comienzo me sentía un poco nervioso por la situación y el partido, reemplazar a Marmo que es el mejor portero de la liga es complicado, atajando una dos fui agarrando confianza no es un secreto para los arqueros que la falta de ritmo es importante, no queda más que corregir y esperar nuevamente la oportunidad para hacerlo de la mejor manera y espero que Marmolejo esté mejor para el siguiente partido”.

Partidos aplazados

“Es algo complicado por lo que los demás equipos tienen ritmo de competencia y eso te lleva a tener un buen nivel, con el profe se hace un buen trabajo de físico para mantener el ritmo de estas tres semanas y que todo salga bien cuando volvamos a El Campín”.

Jugada clave ante Jose Enamorado

“Fue justo después del penal, sentí que pude haber salido un poco antes, pero el tiempo y la distancia que uno tiene con los minutos es complicado, pero lo aguante lo que más pude y espere a que enamorado hiciera algún movimiento por su rapidez y por fortuna también me quedo la pelota porque cuando pitan falta es un balón difícil y había mucha gente en el área, pero cualquier mínimo roce es implicativo para soltar el balón”

Relación con Marmolejo Mosquera

“Más que todo de lo deportivo es una excelente persona líder en los camerinos y aprendo mucho de él, me ha ayudado bastante y él con sus actuaciones nos metió a la final con un excelente torneo y estoy contento de estar con personas así para seguir mejorando con mi carrera para tener oportunidad y hacerlo de la mejor manera”.