Los hombres también se ilusionan rápido, así lo afirma Juan Palau

Llevando la música como bandera en el mundo y después de cantar en la Casa Colombia en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, el artista colombiano Juan Palau presenta su nueva canción “Sexo... y ya”

Esta nueva cancion es una confesión de aquellos que se han enamorado solos. Quién dijo que los hombres no se ilusionan primero y los recuerdos de ese momento lo atormentan constantemente, esa es la premisa con la que Palau reunió a los productores Mauro Dembow, FineSound y el artista Tommy Navia en Medellín, para escribirle a esos amores que no prosperan y dejan el sin sabor de lo que no fue.

Siempre se ha dicho que son los hombres quienes le huyen al compromiso, pero en su nueva canción Juan Palau puso sobre la mesa una situación de la que se habla poco, pero sucede mucho, evidenciando casos en los que es el hombre quien tiene las intenciones de formalizar y proyectarse en una relación y es la otra persona quien solo quiere compañía para un rato.

El single que viene marcado por el beat y los chanteos característicos del estilo Palau, nos transporta a un mundo donde los sonidos y elementos visuales del los 2.000 cuentan la historia de cómo la música es la mejor compañía para los momentos de soledad, tristeza y tusa, ambientados en el videoclip desde una puesta en escena muy personal e íntima.

La producción audiovisual que estuvo dirigida por Juan J Piedrahita contó con la participación estelar del también actor y amigo de Palau, Kevin Bury.