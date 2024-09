Por qué recibe llamadas con indicativos +31, +32 y otros: ¿Es una estafa? Le explicamos

Una de las modalidades que han venido cogiendo fuerza para estafar a las personas ha sido a través de llamadas, mensajes de texto o redes sociales, razón por la que para muchos puede ser molesto recibir spam de números desconocidos y desconfiar de todo.

Y es que no es para menos, datos entregados por Truecaller, aplicación de identificador de llamadas, ubican a Colombia en el top 10 de países que sufren esta problemática. Por ejemplo, en enero de 2024, se registraron 40,5 millones de llamadas spam, de las cuales ocho de cada 10 aparentemente buscaban estafar o robar a la gente.

Además, la Policía Nacional ha reportado en los últimos años más de 200.000 casos de estafas telefónicas anuales, por lo que constantemente se refuerzan las campañas para que la ciudadanía no se deje engañar.

Según el Informe sobre el Fraude Omnicanal en Colombia 2024, el 40% de los consumidores colombianos declararon haber sido objeto de intentos de fraude por Internet, correo electrónico, llamadas telefónicas o mensajes de texto entre septiembre y diciembre de 2023.

¿Por qué recibe llamadas con indicativos +31, +32 y otros?

Dichos números corresponden a Países Bajos, el indicativo +31 a Bélgica, mientras que el +32 a Grecia. Las recomendaciones más populares entre los entes encargados de la ciberseguridad coinciden en invitar a no contestar a los números de larga distancia internacional que no conoce, ya que puede ser una llamada fraudulenta; si es cualquier número que no conozca, no se recomienda contestar.

Otros son números de teléfono que llaman varias veces al día o a horas extrañas, esto puede ser un signo de una estafa o de un intento de acoso. Los estafadores utilizan estos números para engañar a las personas y obtener información personal, como números de cuenta bancaria, contraseñas o números de seguridad social. Es importante estar alerta a estas llamadas y evitar contestarlas.

Las estafas telefónicas comunes en Colombia

Según el sitio oficial de la Policía Nacional, estas son los tipos de estafa más comunes y de los que se han recibido denuncias:

Técnico de soporte: en las llamadas les dicen a las personas que hay un problema con su computadora o teléfono. Para solucionar el problema, el estafador le pide a la víctima que proporcione acceso remoto a su dispositivo; al lograrlo, el estafador tiene acceso al dispositivo, puede robar información personal o instalar malware.

en las llamadas les dicen a las personas que hay un problema con su computadora o teléfono. Para solucionar el problema, el estafador le pide a la víctima que proporcione acceso remoto a su dispositivo; al lograrlo, el estafador tiene acceso al dispositivo, puede robar información personal o instalar malware. Premios o sorteos: los estafadores llaman a las personas y les dicen que han ganado un premio o un sorteo, pero para reclamar el premio, la víctima debe proporcionar información personal o hacer un pago.

los estafadores llaman a las personas y les dicen que han ganado un premio o un sorteo, pero para reclamar el premio, la víctima debe proporcionar información personal o hacer un pago. Robo de identidad: los estafadores se hacen pasar por funcionarios gubernamentales o representantes de empresas legítimas e intentan obtener información personal de la víctima, como números de cuenta bancaria, contraseñas o números de seguridad social.

Al denunciar una estafa telefónica, es importante proporcionar la mayor cantidad de información posible. Esto ayudará a las autoridades a investigar el caso y a detener a los estafadores.