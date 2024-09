¿Ahora qué pasará con Vitalogic? El caso por el cual fue condenado Rodolfo Hernández

Bucaramanga

Tras el fallecimiento del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, ahora queda esperar que el Tribunal Superior de Bucaramanga indique máximo en el próximo mes cuándo será la audiencia para emitir la preclusión de investigación por muerte del procesado al caso.

Es decir que ahora son los demás implicados quienes deben responder por la investigación que se adelanta, caso en el que ya hubo una sentencia en primera instancia en contra del exalcalde Rodolfo Hernández.

“La muerte genera la extinción de la acción penal. El Estado ya no tiene más esa facultad de perseguir penalmente a las personas por razón de la muerte. Supongo que la defensa aportará el registro civil de extinción ante el Tribunal. Muerta la persona, muertas las deudas con el aparato judicial penal”, explicó John Franco, abogado y representante de víctimas apoderado a Bucaramanga.

La decisión judicial aplica para este proceso que se conoce como Vialogic. “Además de los otros casos como el de financiación con fuentes prohibidas que estaba en curso, que ya había sido imputado. Y el otro que estaba en la Fiscalía. Ese sí es conocido como el caso Vitalogic. Esos procesos sí están llamados a estar precluidos. Por lo demás se han investigado todas las personas implicadas, menos al ingeniero Rodolfo”.

Frente a ese caso, en junio la defensa del excandidato presidencial publicó el recurso de apelación. Audiencia en la que el jurídico de la Emab, Cesar Augusto Fontecha, negó las acusaciones contra el ingeniero.

Como estar implicado en la una reunión que se adelantó entre la empresa de aseo de Bucaramanga y el consultor Jorge Alarcón, para la celebración del contrato con Vitalogic, y definir la operación del tratamiento de basuras de la ciudad.

“Tengo que aclarar que el ingeniero Rodolfo Hernández en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre nunca me requirió. Nunca me dijo nada, nunca me fustigó, nunca en el mes de enero como en el mes de julio como lo afirma José Manuel. Yo nunca fui al apartamento de Rodolfo Hernández en el 2016″, aseguró en su momento Fontecha.

Fue hace ocho años cuando el abogado John Franco reveló los correos que involucraban al excandidato presidencial Rodolfo Hernández y su hijo Luis Carlos Hernández en el proceso del contrato de basuras.

Según el abogado siguen investigadas “cinco personas, Jorge Hernán Alarcón, Cesar Augusto Fontecha, Jose Manuel Barrera y otros”.