Emprendedores comercializan sus productos en Agro Bolívar 2024

Una variada oferta de productos del campo se puede encontrar en los stands de Agro Bolívar 2024, la feria que este sábado culmina en el nuevo Centro de Exposiciones Agropecuarias, inaugurado por el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí.

“Bolívar tiene de todo. Aquí me he sorprendido con la calidad de los productos de nuestros emprendedores. Ya me estoy imaginando el Agro Bolívar 2025. Esto tiene que crecer para recibir a todos nuestros emprendedores del campo”, expresó el mandatario.

Uno de esos emprendimietos es Asoagropat. Para Yoleida Salcedo Martínez, representante de este negocio verde, respaldado por Cardique, la clave es promover la agricultura sostenible en la región. Desde la vereda Pativaca, en el corregimiento de El Salado, El Carmen de Bolívar, Salcedo y sus aliados han traído productos frescos y de alta calidad, como papayas tainug y ajonjolí, que reflejan la riqueza y el potencial del campo bolivarense.

Este evento, que pone en el centro a los productores locales, es clave para impulsar la economía rural y fortalecer el vínculo entre el campo y la ciudad, destacando a Bolívar como un referente agropecuario en la región Caribe.

Otro de estos proyectos es Salsas Montalbán, que fue visitada por el gobernador, quien después de degustar las deliciosas preparaciones junto a la propietaria, Lauren Montalbán, extendió una invitación a los asistentes a adquirir estos productos artesanales, destacando su calidad y sabor único.

Además, Arana visitó Campo de Florez, atendido por Melisa Herrera, un destacado negocio verde que ofrece productos elaborados con leche de cabra y búfala, resaltando la innovación y sostenibilidad en la producción local.

Otra parada clave en su recorrido fue el stand de Agro Norte, donde Gloria Zambrano presentó una variedad de salsas y productos orgánicos, subrayando el compromiso con la agricultura ecológica y el desarrollo sostenible en Bolívar.

Con estas visitas, el gobernador reafirmó su apoyo a los pequeños productores y a los negocios verdes, pilares fundamentales para el fortalecimiento del campo y la economía regional.

Agro Bolívar 2024, que culmina este sábado en el Centro de Exposiciones Agropecuarias de Bolívar, en Arjona, no solo es una plataforma para grandes empresarios, sino que también da protagonismo a pequeños productores.