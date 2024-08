Signos a los que el amor les llega en septiembre, según el horóscopo del Profesor Salomón

Las predicciones del tarot son explicadas cada día por el Profesor Salomón, quien lleva varias décadas dedicado a hablar de la influencia de los astros en la vida y personalidad de cada individuo. Este 30 de agosto dio diferentes recomendaciones para cerrar mes e iniciar septiembre.

El experto recomendó usar el color blanco para atraer cosas positivas y recomienda hacer un sahumerio en la casa para que la energía esté en perfecta armonía para el mes de septiembre.

Frase de reflexión para este fin de semana es repetir con fe: “hoy lleno mi vida de amor, paz y perdón”.

Horóscopo HOY

Dando paso al tarot y conocer el horóscopo del día, el Profesor Salomón dijo lo siguiente para cada signo:

• Aries: del 21 de marzo al 19 de abril

Va a firmar unos documentos que representarán estabilidad y mejoría para su vida. Algunos tendrán la oportunidad de hacer un viaje que tendrá buenos resultados. Deben tener cuidado con las envidias que los rodean, intentan bloquearle la suerte.

• Tauro: del 20 de abril al 20 de mayo

Tenga cuidado con las envidias a su alrededor, recuerde que usted es una persona que genera esta emoción por ser perseverante, tiene suerte y entiende las cosas de forma rápida, por lo tanto, tome con calma las cosas buenas que llegan y sea discreto. Una llamada llegará para confirmarle algo y alegrarle el corazón.

• Géminis: del 21 de mayo al 20 de junio

Hay bastante trabajo, debe empezar a cambiar algunas estrategias, buscar nuevas fuentes y recursos para mejorar y fortalecer este aspecto de la vida. Recuerde que la creatividad es su aliada, es esta la que permite que la rueda de la fortuna se active a su favor. Tenga cuidado con la salud, busque un balance en la alimentación.

• Cáncer: del 21 de junio al 22 de julio

Todo lo que tiene que ver con lo laboral empezará a mejorar, en septiembre se abrirán puertas para solucionar varios problemas que tiene pendientes. El dinero llega de alguna fuente, pero también para los que quieren hacer una inversión, este mes será propicio para hacerla. Cuide su salud y limpie el organismo tomando bastante agua.

• Leo: del 23 de julio al 22 de agosto

Si cometieron algo en contra suya, llega la justicia y se aclara todo. Llega un buen dinero y los juegos de azar estarán a su favor. Es el momento de recibir la cosecha de lo que ha venido sembrando durante el año.

• Virgo: del 23 de agosto al 22 de septiembre

Tiene mucho trabajo, pero ahí van remando hasta llegar a la orilla. Recuerde que la vida no siempre son valles de rosas, hay desiertos y debe saber atravesarlos para seguir adelante. Un dinero extra llega y se restablecerá algo en la parte comercial.

• Libra: del 23 de septiembre al 22 de octubre

Hay algo favorable en el amor, si estaba teniendo alguna crisis, las cosas se solucionan durante el fin de semana y en septiembre se fortalece la relación, quienes no tienen pareja, el amor toca las puertas del corazón.

• Escorpión: del 23 de octubre al 21 de noviembre

Tendrá éxitos en proyectos, negocios o emprendimientos, también el tarot mostró que le habla algo con el extranjero, recibirá buenas noticias. En el amor, viene una mejoría, se establece o fortalece todo lo relacionado con la parte emocional.

• Sagitario: del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Vence obstáculos que había, se aclaran situaciones que no estaban bien y llegan buenas bendiciones en el amor, se activa todo en la parte emocional. Algunos nacidos bajo este signo recogen un dinero y otros negociarán algo de vivienda, ya sea para comprar o vender.

• Capricornio: del 22 de diciembre al 19 de enero

Firmará unos documentos que estaban pendientes saliendo a su favor. Para algunos viene algo importante con el amor, se restablece, fortalece o aparece justamente en el mes de septiembre. 2255 es el número de la suerte.

• Acuario: del 20 de enero al 18 de febrero

Si hay cosas que no salen como las planeó, no importa, pida al universo que le muestre los caminos que le pertenecen, diga “entrégueme lo que me corresponde, estoy dispuesto a recibirlo”, deje la soberbia a un lado y no se encapriche con lo que no pudo ser.

• Piscis: del 19 de febrero al 20 de marzo

Las cosas estarán fuertes, a veces se cansa de las personas, de la vida, pero vuelve a tomar las riendas, solo es agotamiento, por lo que necesita un descanso y se recomienda que mire cómo recarga la batería. Viene un golpe de suerte en algo que estaba deseando, buscando y que finalmente está llegando a su vida próximamente.