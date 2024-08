Madre de santandereana que contrajo bacteria en piscina, solidarizada con hincha de Millos

Bucaramanga

Ha sido noticia estos días Javier Acosta, un hincha de Millonarios, que en un paseo en Melgar contrajo la bacteria “candida auris” y le provocó un cáncer en la sangre. En este caso él pidió la eutanasia. En un video en redes sociales se despidió de su familia y seguidores. Hoy al mediodía le aplican la eutanasia.

Este caso nuevamente despertó la voz de Tatiana González, la madre de Estefanía Villamizar, la niña de 10 años que murió en julio tras contraer la misma bacteria en una piscina cuando estaba de paseo en Santa Marta.

Por Javier y Estefanía sacaremos este proyecto adelante! #JavierAcosta pic.twitter.com/2GiCZL7iod — Gustavo Moreno Senador !🇨🇴🔋 (@GustavoMoreno__) August 30, 2024

La familia se solidarizó con el seguidor del equipo embajador, además pidiéndole que haga una petición a la legislación colombiana para que se apruebe la ley ‘Estefanía’ para exigir una norma en cuanto al mantenimiento de las piscinas.

“Estamos muy solidarios y empáticos con la familia. Con el caso de este hincha de millonarios. Realmente es muy evidente que siguen pasando tragedias porque aún no ha salido la ley. Es evidente el peligro en los estanques, piscinas, aguas estancadas o jacuzzis. A este hombre el único camino que le quedó fue pedir una eutanasia. Mi hija no pidió morir, sino que en 24 días se la llevó y no pudimos hacer absolutamente nada”, expresó González.

La familia santandereana sigue insistiendo que la ley sea aprobada, “De lo contrario no solamente Javier Acosta, ni Estefania Villamizar, sino miles de colombianos están en peligro todos los días. Llámese bacterias o parásitos, están presentes en estas piscinas. Hacemos un llamado para que todos los senadores nos den su voto positivo, porque necesitamos que esta ley sea aprobada”, dijo la madre de la menor santandereana.

En la tercera ronda del Senado para que aprueben la ley ‘Estefanía’ hubo congresistas que dieron su voto de aprobación. “Hay muchos intereses ocultos. Realmente le apuntamos a que los hoteles, sitios recreacionales, conjuntos residenciales y las mismas casas privadas”, explicó González.

Actualmente no hay un control exhaustivo y para evitar que esta situación se siga presentando. “Confío que después de este caso ojalá logremos hoy una voz de alerta. Antes de que se dé la eutanasia de Javier Acosta que él logre hacer ese llamado a todos los legisladores y les diga que saquen adelante la ley”.

El hincha de Millonarios tiene 36 años, de ellos completó veintiún años dedicado a la barra y seguir al equipo embajador.

La bacteria “candida auris” es un hongo emergente resistente a múltiples medicamentos antifúngicos, es decir que tiene una fuerte capacidad para causar graves infecciones en el cuerpo humano.