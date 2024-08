Los casos de fleteo en Tunja en menos de cuatro meses

Tunja

Hay preocupación en Tunja por el aumento en los casos de fleteo. El más reciente ocurrió en el sector del barrio Santa Ana en el norte de la ciudad donde en videos de vigilancia se ve cuando un vehículo particular está siendo amenazado por dos sujetos que se movilizan en una motocicleta armados.

Amenazan al conductor quien no se baja del carro, el parrillero si lo hace abre la puerta del pasajero del vehículo le rapa un bolso a la mujer que acompañaba al comerciante el dinero sale volando y el delincuente se lleva una parte del botín, mientras el otro golpea con el arma al conductor del carro dejan abandonada la moto y el arma.

Hasta el momento las autoridades no tienen pistas de los responsables y el teniente coronel Milton Eduardo Salinas, comandante encargado de la policía metropolitana de Tunja invitó a la comunidad a entregar información sobre lo ocurrido.

Los otros casos

En abril de 2024 se presentó un hecho similar cuando un ingeniero retiró 250 millones de pesos y cuando se desplazaba a su casa en el sector del Campus de la Universidad Santo Tomás, una motocicleta chocó el carro, el señor se bajó del carro y enseguida lo encañonaron y se llevaron la plata, la víctima los persiguió, pero luego los perdió.

El 23 de julio la señora Zoila Rosa Sánchez nos contó que junto con el representante legal suplente de la compañía para la que trabajan retiraron el dinero en las instalaciones del Banco de Bogotá en Unicentro Tunja y al llegar a Plaza Real para realizar una consignación en otra entidad bancaria, se les acercó un hombre armado y se llevó la maleta.

De acuerdo con el relato, cuando fueron a retirar el dinero, que era para pagar la nómina de la Ese de San José de Pare, Boyacá, el asesor comercial les señaló en voz alta que estaba listo para entregarles el efectivo.

“Mi compañero hizo la debida autenticación de dos cheques, uno por $45 millones otro por $7 millones. Transcurrió un tiempo y me dijeron que esperara 20 minutos que ya le entregaban el dinero, sin embargo, pasó más de una hora y no le habían entregado el dinero, y a raíz de eso, él se acercó a un asesor y este le dijo a viva voz dentro del banco, todos los que estábamos ahí escuchamos, que no le podían pagar el cheque de $7 millones, pero si el de $45 millones porque el banco manejaba unos cupos. Recibimos el dinero, lo guardamos en una maleta morada y decidimos desplazarnos a Plaza Real a consignar el dinero”, aseguró Sánchez.

Manifiesta que, en el parqueadero del Centro Empresarial, ella sacó el dinero de la maleta y lo tomó para consignarlo en otra entidad bancaria, mientras que su compañero se iba a dirigir a cambiar el cheque de 7 millones en el Banco del centro.

“Nos bajamos del carro y cuando llevábamos unos 30 metros, llegando a la oficina del otro banco en Plaza Real, llega un individuo armado con pasamontañas y se le acercó a mi compañero que era el que llevaba la maleta morada y le dijo que se la entregara, él se la dio y el hombre salió corriendo, afortunadamente el dinero ya no estaba en la maleta, yo rápidamente entré al banco y consigné el dinero, mientras que a mi compañero le robaron el computador y otras pertenencias”, agregó.

La víctima indicó que personas que estaban en el sector le manifestaron que al hombre que se llevó la maleta lo estaba esperando otra persona en una moto.

Es decir, en menos de 4 meses han ocurrido dos casos de fleteo con hombres en moto y armados y un intento de fleteo.

Los delincuentes se han llevado por lo menos 300 millones de pesos y la alcaldía no dice ni mu y la fiscalía no ha informado cómo van las investigaciones.