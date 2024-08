Popayán, Cauca

Un líder indígena fue asesinado en el norte del Cauca en hechos que fueron atribuidos a las disidencias de las Farc.

El homicidio de Carlos Andrés Ascué se registró en una estación de servicio en el corregimiento de Pescador en la zona rural del municipio de Caldono.

El Consejo Regional Indígena del Cauca – Cric expresó que la víctima era “guardia indígena, coordinador Pedagógico del Consejo Educativo Local del Resguardo Indígena de Pueblo Nuevo, Nasa aguerrido que siempre le hizo frente al plan de muerte y a toda su estrategia de guerra”.

Agregó que “acompañó desde siempre los procesos político organizativo de su comunidad, en la defensa de la vida y el control territorial, al igual que los procesos educativos y espirituales en su territorio”.

El dirigente había denunciado amenazas en el mes de abril de 2024 por parte de la columna Dagoberto Ramos y solicitado protección a la UNP.

“Es muy triste esta situación; no hay garantías para la vida en el departamento del Cauca. Hemos agotado todas las vías del diálogo, pero no ha sido posible frenar esta guerra absurda. Las familias no pueden seguir enterrando a sus hijos mientras hay un gobierno indolente que no se preocupa por esta situación”, dijo el consejero Yesid Conda.

Indepaz confirmó que con Carlos Andrés ya son 115 los líderes asesinados en Colombia en lo que va del presente año.