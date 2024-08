Agencia Nacional de Tierras reitera apoyo a privados durante la transición energética

El presidente de la Agencia Nacional de Tierras se encontraba hoy en el segundo día del Congreso de Minería que se desarrolla en Cartagena. Explicó los planes del Gobierno Nacional para la transición energética, la extracción de minerales y el papel que jugarían las empresas privadas en este modelo sostenible que, “se trata de pasar de una economía extractivista a una economía productiva”.

“El sector privado tiene muchísimas oportunidades de trabajar con nosotros en ese nuevo modelo, que es un modelo que busca industrializar el país a partir de nuestros minerales”, fue lo primero que recalcó el directivo de esta entidad para intentar tranquilizar las perspectivas de la incertidumbre existente en el sector minero.

Según Pardo, la idea es que Colombia no explote y exporte sus minerales en una fase primaria, sino que llegue a enviar al mercado internacional bienes semifinales o manufacturados.

Agregó que el replanteamiento del modelo minero busca que, “se contribuyan a cuatro grandes programas económicos de este gobierno: la reindustrialización de la economía, la transición energética, el desarrollo agrícola y la construcción de infraestructura. En esos cuatro grandes programas económicos de gobierno, los minerales están en la base”.

Por otro lado, en esta entrevista se refirió al fin del acuerdo comercial con Israel, en el que Colombia no exportará más carbón a este país del oriente. Ante esto, Pardo dijo que los mineros: “no leyeron las resoluciones, porque queda muy claro es que hay una prohibición de exportación de carbón térmico a Israel, pero que se respetan los contratos que hoy están vigentes. Se interpretó como que al día siguiente ya no había más exportaciones y no es cierto”. Incluso, expresó que no existirá un hueco fiscal tras la medida.

Noticia en desarrollo...