El sector minero sufre de una inseguridad jurídica muy grande: Ángel Custodio Cabrera

Desde Cartagena y en el marco del Congreso Nacional de Minería, Ángel Custodio Cabrera, consultor y exministro de Trabajo planteó en diálogo con Hora20 de Caracol Radio, que el sector minero sufre de una inseguridad jurídica muy grande, “cada tres meses el Presidente se refiere al sector de una manera despectiva y de alguna manera, no se puede avanzar con una tranquilidad”, pues destacó que el inversionista siempre va a tener temor de seguir invirtiendo, “en el sector se retraen las inversiones y no se ve futuro para la inversión. En este sector está completamente frenada la inversión”.

En cuanto a decisiones que se han tomado como el fallo de la Corte de aceptar la no deducibilidad de las regalías del sector hidrocarburos, “las regalías es un tema del Estado, esos ingresos no pueden quedar en los ingresos de las empresas y, por lo tanto, estos costos para vender ese producto, eran parte de esa no deducibilidad”, con lo cual, recordó que la Corte permitió estabilidad jurídica con esa decisión. Además, dijo que fue un tema mal planteado por el Ministerio de Hacienda que generó un hueco fiscal al Gobierno. Sin embargo, resaltó que seguramente se planteará otro proceso fiscal contra el sector minero energético.

Escazú

Señaló que ahora comienza un nuevo esquema de protección ambiental y que implica trabajar con el sector minero energético, “se debe respetar normas ambientales y eso es mejorar condiciones de biodiversidad, las inversiones de las empresas en temas ambientales y entonces se adapta el actor a estas nuevas necesidades”.

El futuro del sector

Señaló que Colombia tiene todos los instrumentos, los minerales y el desarrollo tecnológico, pero recordó que hay un temor grande ante la inestabilidad jurídica en lo tributario y ambiental, “estamos listos para que Colombia se desarrolle, para llevar regalías a las regiones y ojalá se anuncien normas de desarrollo para Colombia”.