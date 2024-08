Veedor ciudadano de Armenia inició huelga de hambre en la sede de la UNP en Bogotá

Armenia

Un líder social y veedor ciudadano de Armenia inicio una huelga de hambre y se encadenó a las afueras de la sede de la Unidad Nacional de Protección en Bogotá, exige protección para él y su familia.

Estamos hablando de Alejandro Rodríguez coordinador de la Junta Ciudadana de Armenia y que el pasado sábado 24 de agosto le asesinaron el hijastro en la capital del Quindío

A través de redes sociales el líder y veedor social manifestó “me encuentro en este momento en las instalaciones de la Unidad Nacional de Protección en la ciudad de Bogotá en el sector de Puente Aranda en una declaratoria de huelga de hambre a raíz del vil asesinato de mi hijo Oscar David Suárez Marín el día sábado al interior de mi residencia, quiero manifestar que tenemos informe de una alerta de la eliminación de todo el grupo familiar, hice la solicitud del mismo sábado a la Unidad Nacional de Protección para que se estableciera una medida de emergencia y hasta el momento no me han dado respuesta la medida de protección, consiste en la asignación de un vehículo blindado en ampliación de mi esquema de seguridad mi grupo familiar”

Y agregó “el doctor Augusto Rodríguez sabe de mi nivel de riesgo, el doctor Miguel Quiroga Ruiz lo conoce también subdirector, el doctor Luis Antonio puerto corredor lo conoce la señora Chanet Pineda también de automotores porque ha venido ocurriendo lo siguiente desde hace siete años tengo un esquema de protección y el cual ha venido siendo sistemáticamente reducido tanto en el tema de hombres de protección como en la asignación de vehículos pasamos de una Suzuki Grand Vitara 2.300 centímetros cúbicos a unas Duster 2000 y lo último que hizo la señora chanet Pineda coordinadora de automotores que no es garantía de seguridad para mí y para mi familia y ha hecho caso omiso a esta situación, entonces esta es una denuncia pública”+

Nosotros como familia queremos morir como viejos y de muerte natural no bajo las balas asesinas y la Unidad Nacional de Protección ha hecho caso omiso, me estoy declarando en huelga de hambre y de manera indefinida, solicito la atención inmediata del director nacional de la UNP doctor Augusto Rodríguez Ballesteros la presencia del director de la Unidad Nacional de Protección doctor Miguel Antonio Quiroga Ruiz la presencia del doctor Luis Antonio puerto subdirector de hombres de protección igualmente la norma coordinador de automotores de la Unidad Nacional de Protección no permitiré que otro miembro más de la familia sea asesinado”

Llamado

Hago un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que tome las medidas del caso y desde este momento quiero declarar que la seguridad de mi familia compuesta por mi esposa por mi hijo Carlos Ernesto y la mía es responsabilidad del Estado colombiano y responsabilidad del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección cuya misionalidad y su función constitucional es defender y proteger la vida de las líderes sociales en el país que estamos bajo amenaza, ya hay un hecho consumado como fue la el asesinato de mi hijo Oscar David Suárez Marín.

Un esquema de protección que fue ampliado a mi núcleo familiar, pero conservando las mismas condiciones un vehículo convencional que han venido desmejorando históricamente dos hombres de protección un chaleco y un medio de comunicación, esto es lo que vivimos los líderes sociales, el Quindío hoy está en alerta, porque los líderes sociales y los vendedores ciudadanos estamos renunciando a raíz de la situación crítica de seguridad.

