Con velatón en Armenia reclaman justicia por homicidio de hijastro de veedor ciudadano

ARMENIA

Precisamente familiares, amigos, líderes comunales y sociales y compañeros de Óscar David Suárez, hijastro del veedor ciudadano Alejandro Rodríguez lideraron una velatón a las afueras de la gobernación del Quindío honrando la memoria y clamando justicia para que este crimen no quede en la impunidad.

Cabe recordar que Oscar David Suarez, era abogado de la universidad La Gran Colombia Armenia y trabajaba en la dirección de recursos físicos de la secretaría administrativa como contratista desde hace cinco años.

Steven Perdomo, líder comunal

El tema de la justicia es un tema tan profundo que cuando las balas asesinas ciegan en la vida de una persona es difícil expresar el dolor que se siente no solamente el mío más profundamente para el de la familia, de un muchacho, que le gustaba el deporte que era un profesional que a todas luces no le hacía daño a nadie y uno no entiende porque las balas y la muerte toca un hogar de estos Alejandro Rodríguez su papá mi compañero de lucha en relación a todos estos temas políticos administrativos en la lucha de una mejor calidad de ciudad donde la el clientelismo, la corrupción pasen a ocupar un segundo plano y que reine la libertad y la justicia y la pregunta que nos hacemos hoy fue Oscar David mañana, quién será cuántos más la violencia la sangre y la muerte tendrán que llevarse”

Llamado a las autoridades

El llamado primeramente a que esto no quede en la impunidad a que de verdad caigan los responsables paguen los responsables, pero más importante que paguen los que están detrás de este atroz crimen de una persona que daño no le hacía la sociedad por lo contrario le aportaba.

Jessica Obando, diputada del pacto histórico

Una de las conclusiones generales acá en esta velatón es que la paz no nos puede costar la vida y que definitivamente, los líderes pues tener una postura de defender lo público garantizar los derechos humanos en este departamento que se supone y supuestamente es remanso de paz. Pues es una gran mentira y que definitivamente toda la ciudadanía, nos debemos unir, no solamente alrededor de esta familia, que hoy llora un hijo que pudiera ser el hijo de cualquiera de nosotras, sino rodear les acompañarles y definitivamente acompañar un poco más a las y los líderes sociales, que todos los días están defendiendo desde los barrios desde las comunas, lo público lo que es de todos, pero que hoy vemos, pues tampoco que nos importa la vida.

Alcaldía de Armenia ofrece 20 millones de pesos de recompensa

En un esfuerzo por esclarecer el homicidio del abogado Óscar David Suárez y en un trabajo articulado con todas las autoridades, el alcalde de Armenia, James Padilla García, anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes proporcionen información efectiva que conduzca a la captura de los responsables del crimen.

El alcalde James Padilla García expresó “Este es un crimen que no puede quedar impune. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que, si tienen información que pueda ayudarnos a encontrar a los responsables, la proporcionen a las autoridades. Garantizamos la confidencialidad de las personas que colaboren con la investigación”

