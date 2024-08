Senadores en el Congreso de Minería en Cartagena criticaron políticas del Presidente Petro

Gustavo Gómez, director de 6 AM de Caracol Radio, presidió un panel ‘Las Reformas que Colombia Necesita’ con varios senadores, en el Congreso Nacional de Minería en Cartagena, donde fueron lanzadas fuertes críticas en contra de las reformas del Presidente Gustavo Petro.

El senador Miguel Uribe antes que hablar de reformas lanzó críticas a la política se seguridad del jefe de estado, “Es cobarde para enfrentar la criminalidad y eso es gravísimo, lo vemos en el Bajo Cauca cómo viene creciendo la minería, cómo viene creciendo el riesgo de ilegalidad.”

La senadora Angélica Lozano manifestó que el mandatario nacional no ha mostrado resultados contundentes en estos dos años de gobierno, “el Presidente es de narrativa de discurso, no de hechos, ustedes se miden por indicadores, logros, recaudo y gestión, él se mide por narrativa, simbolismo.”

Por su parte el senador Alejandro Chacón aseguró que el congreso no es una instancia donde todo debe ser aprobado, “hemos venido sacando algunas reformas no como a él le gusta porque es que nosotros no estamos para hacer lo que le dé la gana, para eso el Congreso de la República representa diferentes tendencias ideológicas y en ese filtro termina saliendo unas normas que seguramente al Gobierno no le gusta, pero es la que de pronto necesita el país.”

Por ultimo el senador José David Name expresó que el ministro de Interior Juan Fernando Cristo no es garantía para que pasen los proyectos en el Congreso, “yo sólo dije esta mañana cuando me vi con él aquí, porque tengo una amistad con él, nosotros venimos del Partido Liberal, de orígenes liberales y yo le dije: ‘Fernando yo no sé por qué tú viniste a quemarte en este puesto’”.

Los congresistas también criticaron la política del Presidente Petro en materia minera.