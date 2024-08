Hay que estimular sector privado y no producirle incertidumbre: Cepeda en congreso minero

Cartagena

El presidente del senado Efraín Cepeda, cuestionó al Gobierno nacional y dijo que debe estimular la inversión privada, para no promover más reformas tributarias.

Así lo indicó el legislador durante el Congreso Nacional de Minería en Cartagena, donde se mostró preocupado por la situación de inseguridad jurídica que vive el país, y recalcó que deben ofrecerse garantías para la llegada de capitales extranjeros.

“Y la fórmula es elemental, si no hay inversión, no hay producción ni utilidades; si no hay producción ni utilidades caen los ingresos fiscales, y se pretenden remediar con una reforma tributaria que es un círculo vicioso en contra del sector productivo”, declaró.

Cepeda también calificó como “apresurada y sin fundamento técnico”, la medida que prohíbe exportar carbón a Israel.