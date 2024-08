Maía expresa su gratitud y celebra "La Vida" en su nueva cancion

La reconocida cantante colombiana Maía nos invita a una profunda reflexión sobre la felicidad y la gratitud con el lanzamiento de su más reciente sencillo, titulado “La Vida”.

Esta canción, que fusiona su potente estilo vocal con los vibrantes ritmos de la salsa, es un viaje emocional y personal para la artista.

“La Vida”, es una oda a la gratitud y a la alegría de vivir, donde Maía expresa que la verdadera felicidad radica en valorar lo que se tiene en lugar de enfocarse en lo que se podría desear. A través de esta canción, la cantante transmite un poderoso mensaje de satisfacción y plenitud con lo que la vida ya le ha ofrecido.

“Estaba pasando por un momento muy difícil a nivel emocional, había perdido las esperanzas de tener hijos en mi matrimonio, después de mucho intentar. Una noche, mi padre me dice que dejara de pensar en lo que no tenía y que, más bien, agradeciera mi presente y lo que sí tenía. A partir de ese momento, mi corazón comienza a cambiar de frecuencia y mi cabeza a trabajar y a crear; y nace ‘La Vida’, un tema que termino de componer con Pipe Guzmán, gran amigo y músico colombiano. Es una canción con mucho sentimiento, producida por Angel Arce ‘Pututi’. Pero la historia no termina ahí... Me entero que estoy embarazada. Y ahí todo cambió... Aplacé lanzamientos, me dediqué a hacer conciertos y a vivir mi pancita. Después, a vivir y disfrutar el nacimiento de mi hija, mi mayor éxito y mi más grande bendición. Pero llegó la hora de que ‘La Vida’ conozca la luz y que la gente sepa su historia”, comparte la cantante barranquillera.

Maía, quien recientemente se unió al legendario cantautor nicaragüense Luis Enrique en el dueto “Ni Tú Ni Yo”, continúa conquistando corazones con su talento y carisma.

Esta colaboración ha resonado profundamente tanto en sus seguidores como en los amantes de la salsa, consolidando aún más su presencia en la escena musical internacional.

Con “La Vida”, Maía no solo celebra su exitosa carrera musical, sino también la riqueza de la vida misma, agradeciendo por cada bendición y brindando luz y esperanza para abrazar más nuestro presente.