Colombia es uno de los cinco países más desiguales de América Latina: Expertos

En el marco del Foro “Perspectivas sobre Desigualdad” en la Universidad del Quindío, uno de los panelistas el docente de economía política del desarrollo de la Universidad de Oxford Diego Sánchez dio a conocer que es un problema que subsiste en el país desde hace mucho tiempo por eso urgen las respectivas políticas.

Explicó que en Colombia el 1% más rico de la población recibe 2.6 veces más que el 50% más pobre lo que se refleja en otros países de América Latina.

“Colombia el 1% más rico de la población reciben dos puntos seis veces más que el 50% más pobre y es una situación que se da en otras partes de América Latina y que crea toda una serie de problemas”, comentó.

Puntualmente sobre el departamento dijo que el gran reto es que el turismo sea distribuido para que beneficie a toda la población y no solo a unos sectores.

“Creo que es como parte de Colombia, aunque es un departamento donde están aumentando algunas actividades que pueden crear desigualdad o reducirla creo que el gran reto es por ejemplo que el turismo sea distribuido y de esa manera beneficia toda la población y no solo a unos pocos grupos”, anotó.

Sobre las razones de la desigualdad resaltó que la política social no es suficiente en apoyar a la comunidad y por eso es clave que los gobiernos apunten a la inversión en educación, salud, empleo entre otros.

Agregó: “Yo espero que cada vez más entendimiento de que es uno de los grandes retos de América Latina y cada vez fíjense también de otros países en Estados Unidos uno de los grandes problemas es la desigualdad precisamente porque los ricos son cada vez más ricos creo que tiene que ver con distintos procesos internos externos tiene que ver con la globalización tiene que ver con que la política social no es suficientemente redistributiva no apoya suficiente a la gente tiene que ver también con unos impuestos que no están cargando a los más ricos y es importante precisamente que los gobiernos actúen en esas acciones”.

Enfatizó que la unión europea puede ser un ejemplo en cuanto a la reducción de desigualdad por eso es importante en la enseñanza.

“mejor empleo tratar de invertir en educación tratar de invertir en salud y tratar de que los impuestos sean pagados también por los más ricos y no solo por la clase media tristemente Colombia es uno de los cinco países más desiguales del mundo, perdón de América Latina y es donde el problema subsiste desde hace tiempo y donde necesitamos hacer más políticas para tratar de lidiar con ellos”, informó.

“Para mí es importante que la política social y la política de subsidios cubra a una gran parte de la población que no pensemos que solo tenemos que hacerlo para los más pobres, sino que parte de la clase media tiene también que recibir apoyos y de esa manera haya más coaliciones, más grupos de conversación más grupo de apoyo y haya cada vez más apoyo a este tipo de políticas”, destacó.

Agregó que la academia es fundamental para fortalecer la educación critica apuntando a ampliar las investigaciones sobre el tema.