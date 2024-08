Carolina Pineda: Las mujeres no tenemos miedo a decir que queremos ser campeonas del mundo

Todo listo para el inicio del Mundial Femenino Sub-20, el cual se llevará a cabo en Bogotá, Medellín y Cali del sábado 31 de agosto al domingo 22 de septiembre. De la mano de Linda Caicedo y Gabriela Rodríguez, la Selección Colombia buscará hacer respetar su casa y con ello darle al país su primer título mundial.

En la previa del certamen habló Carolina Pineda en El Alargue de Caracol. La experimentada futbolista reconoció que este grupo comandado por Carlos Paniagua tiene argumentos suficientes como ser campeón, aunque, en su opinión, lo más difícil lo tendrá de entrada: “Para mí, una de las cosas más duras va a ser la fase de grupos”.

Pineda, de 34 años, sentenció que, a diferencia de antaño, las jugadoras colombianas ya no tienen desventajas a nivel físico ni técnico, debido a que la competencia en la liga local les ha permitido desarrollarse de una mejor manera. En este orden de ideas, la única diferencia que ve pasa más por cuestiones tácticas.

El Mundial Sub-20 será una plataforma para el futfem

Proyectar el fútbol femenino en el país

“Creo que es fundamental este tipo de eventos para que la gente conozca el nivel del fútbol femenino en el mundo, que la gente entienda el desarrollo que se ha venido teniendo en la rama femenina. Vamos a ver una evolución notoria en las estructuras, en la distribución espacial, en la calidad técnica de las jugadoras. Hay un auge muy grande en nuestro país y esto va a servir para que siga creciendo la masificación en las niñas”.

Crecimiento del fútbol femenino en Colombia

“Colombia ya no tiene diferencias físicas, técnicas, ni psicológicas. Creo que las diferencias que pasan por nuestro fútbol son las tareas tácticas. Por ejemplo, hay equipos que manejan conceptualmente muchas más tareas, como las españolas, las japonesas o hasta las mismas americanas, que están intentando llevar entrenadores españoles que den ese tipo de cosas. Las diferencias pasan en esas formas, es decir la variabilidad del juego entre una selección a otra. Eso no te hace mejor o peor, simplemente es una diferencia”.

Importancia de la Liga Femenina en el profesionalismo

“Hay una gran ventaja que tiene esta Selección y es que, independientemente de cómo sea nuestra Liga, la mayoría de jugadoras son jóvenes y han sido muy beneficiadas por ello. Más de una ya ha sido campeona, ha podido jugar en estadios con bastantes personas en graderías y con bastantes hinchas. Creo que eso es importante”.

Hay que seguir trabajando por el fútbol femenino

“La FIFA ha invertido un dinero importante para hacer el Mundial, al igual que el gobierno local, pero ojalá se hubiera dejado esos campos de entrenamiento y apoyar en ese tema de infraestructura que tanto necesitan las mujeres. Hay muchos parques y eso, pero muchos de ellos ni siquiera tienen camerinos para que las niñas puedan cambiarse. Imagínense si a una niña le llega el periodo, pues sigue siendo difícil, entonces en infraestructura debemos seguir creciendo a futuro. Que este campeonato nos sirva para que no sea un tema de auge, sino que se puedan desarrollar campeonatos un poco más estructurados. Colombia debe apostarle a dos campeonatos de Liga en el año, así sean un poco de menos tiempo, porque el desarrollo de la competición, de jugar finales. Sin compararnos y no hablar de los cuadrangulares de los hombres, las expectativas son más altas y las finales son más altas. Yo no le apuntaría a jugar un solo campeonato, como muchos dicen, sino a dos campeonatos en el año a nivel profesional para que las expectativas aumenten, ya que las finales generan ese tipo de reacciones de los hinchas”.

La Selección Colombia en el Mundial Sub-20

Debilidad de la Selección

“Colombia es un equipo que tiene mucha variabilidad. Con la ausencia de jugadores por lesión como Estefanía Perlaza, la ‘mona’ Guzmán, Daniela Garavito, son tres jugadores importantes y es una debilidad no poder contar con todo el equipo completo”.

Colombia puede soñar con el título

“Esta Selección está para ser campeona del mundo, eso es lo que yo pienso. Que luego pase otra cosa, pues pueda que ocurra. Esto es fútbol y es un juego en el que 24 equipos están buscando lo mismo, unos con más expectativas que otros. Todo está dado para que estemos ahí (pelea por el título). Ya estuvimos en una final y creo que podemos pensar en ser campeonas del mundo. Algo que tenemos las mujeres es que no tenemos miedo a decir: ‘Quiero ser campeona’. No tenemos miedo a tener ambiciones un poco más altas”.

La fase más difícil del certamen

“Para Colombia va a ser fundamental ganar el primer partido, eso es fundamental. Si Colombia pasa de grupo, creo que va a escalar paso a paso. Para mí, una de las cosas más duras va a ser la fase de grupos”.