Dudamel explotó contra periodista: “Si le gusta el chisme, monte una peluquería”

Atlético Bucaramanga nuevamente salió victorioso ante Independiente Santa Fe. El equipo de la capital de Santander eliminó al cuadro bogotano de la Copa Colombia en la tercera fase, luego de imponerse por 3-1 en el Alfonso López y así llevar el marcador global a 4-2, luego del empate 1-1 en El Campín en el partido de ida.

Este fue el reencuentro con el triunfo del cuadro Leopardo en calidad de local, luego de haber perdido en su casa en la más reciente salida ante América de Cali y antes contra el propio Santa Fe. Sin embargo, por Copa, el equipo volvió a mostrar sus buenas cartas y, sobre todo, la eficiencia en la zona de ataque para poder marcar tres goles.

Dudamel, contra periodista que lo cuestionó

En la rueda de prensa posterior al juego, el entrenador venezolano se refirió a la contundente victoria. Resaltó la importancia de haber eliminado a un gran rival como Santa Fe, pero lo hizo a su manera: “Creo que hemos despachado a un gran aspirante, no solamente de la liga, sino también de la copa. Y lo ha despachado el campeón”.

Sin embargo, no todo fue color de rosa para Dudamel en la rueda de prensa, pues vivió un momento tenso con un periodista cuando este le preguntó por la ausencia de Carlos Henao aludiendo a un posible problema personal con el jugador. El técnico fue tajante y manifestó que si no ha estado es por decisión del cuerpo técnico, pues está habilitado para jugar.

“Puedes decirme el porqué de la pregunta de Carlos Henao. ¿Romaña jugó mal?, ¿Cuesta jugó mal? ¿Santiago jugó mal?, inició contra preguntando Dudamel. “El jugador que no es inicialista, que no es convocado, ¿tengo que tener problemas con él?, entonces debo tener problemas con Zapata, Henao, con Juan Camilo. Te digo una cosa, a mí me gustan las noticias y hablar de fútbol, lo que no me gustan son los chismes. Henao no está por decisión técnica, el jugador no está lesionado, me gusta hablar de fútbol, no me gustan los chismes”, añadió.

Tras la insistencia del periodista, Dudamel zanjó el tema diciendo: “El jugador no está lesionado, está habilitado. Fue una decisión técnica. Me gusta hablar de fútbol, no me gustan los chismes. Si les gustan los chismes, monten una peluquería”.

Entretanto, habló del sentir del hincha y la importancia de recuperar la memoria del juego. “Hemos ido recuperando la memoria competitiva y táctica; pasaron muchos partidos, aún estamos a tiempo de alcanzar los puntos necesarios para la clasificación a los cuadrangulares. Hoy nuestra gente se va feliz a casa, con el corazón inflado y orgulloso de su equipo, sintieron la importancia que tienen para nosotros”.