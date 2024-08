David González habló sobre los equipos que queman tiempo: “Mi estilo es diferente”

Deportes Tolima no tuvo el resultado esperado en su más reciente partido por la Liga Colombiana. El conjunto de Ibagué perdió en el Manuel Murillo Toro ante Junior de Barranquilla, un equipo contra el que le ha costado obtener victorias en los últimos años en calidad de local.

En diálogo con El Alargue de Caracol, el entrenador David González habló del presente de sus dirigidos. Se refirió a su estilo de juego y a los que deciden quemar tiempo, sobre lo cual destacó que depende de las necesidades de cada club y entiende a los que lo aplican, pues el reglamento lo permite.

“Todos los equipos tienen necesidades distintas y todos pasan por necesidades distintas. Hay presiones dependiendo de cómo anda el equipo en la liga y cómo van en los torneos internacionales y eso hace que se tenga que apelar a este tipo de cosas. Si el reglamento lo permite se puede convertir en una estrategia de juego. Mi estilo de juego es distinto, pero es cuando entramos en debate de los equipos que juegan directo y los que juegan elaborado, desde que el reglamento permita que los jugadores le bajen el ritmo al partido y se pueda quemar tiempo, hay no podemos culpar ni a técnicos ni a jugadores”, dijo al respecto.

Sobre el juego contra Junior, dijo: “Hablar de justicia o injusticia no cabe mucho, hicimos un buen primer tiempo. Hicimos lo que teníamos presupuestado, lo que veníamos repitiendo, pero en el segundo tiempo el deseo de empatar, de poder sacudirnos e irnos arriba, hizo que olvidáramos las formas, que dejáramos de intentar cosas cuando teníamos el partido empatado y eso nos costó. Junior se supo defender y al final somos nosotros los que debimos retomar el camino, hacer lo que debemos hacer y tratar de buscar el partido”.

“Muy pocas veces estamos por debajo en el marcador, cuando estamos jugando metemos goles y esto hace que estas situaciones sean como un choque. Lo que debemos hacer es que en el momento que pase, jugar como si fuéramos 0-0. No tan literal, pero sí salir del plan y no hacer cosas que no trabajamos”, añadió sobre cómo encarar los partidos cuando el resultado es adverso.

González también se refirió a las fallas que comete el portero Juan Camilo Chaverra, así como la ausencia de Juan Pablo Nieto en anteriores juegos. “No me preocupa, es parte del juego y está necesitando un poco de atreverse más (Chaverra). Es nuestra manera de jugar, es lo que nos ha dado crédito y tenemos que seguir por el camino”, comentó.

“Es una ausencia que se siente, es nuestro capitán ante la ausencia de Julián Quiñones y todos sabemos lo que Nieto nos da. Es demasiado importante, pero al mismo tiempo el equipo que actuó lo hizo muy bien”, agregó sobre Nieto.