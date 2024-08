Candida Auris, ¿cómo se puede contagiar el hongo que afectó la salud de Javier Acosta?

Javier Acosta, de 36 años, impactó al país luego de confirmar vía redes sociales que dejaría este mundo, por medio de una muerte médicamente asistida. Este apasionado hincha de Millonarios, se practicará la eutanasia el próximo viernes 30 de agosto a las 12 del medio día.

Javier contrajo un hongo en una piscina, que con el paso del tiempo traspasó los tejidos hasta llegar a las venas, por lo que le diagnosticaron leucemia. Él aseguró que los médicos le confirmaron que había contraído Candida auris (C auris), pero ¿qué debería saber sobre este tipo de hongo?

¿Qué es la C auris?

Es un tipo de hongo que puede ocasionar una infección grave, usualmente es más común en pacientes que se encuentran en un hospital o en un hogar geriátrico o como popularmente se les dice, ancianatos.

Esta infección afecta principalmente a pacientes que ya están enfermos, es poco frecuente en personas saludables. Por lo general, los pacientes con C auris no mejoran con medicamentos antimicóticos, que usualmente tratan las infecciones por cándida.

En primera instancia, se empezó a hablar de ella en el año 2009 en Japón y desde entonces se ha detectado en más de 35 países en todos los continentes, excepto en la Antártida.

Según la biblioteca virtual de medicina, Medline Plus, más del 90% de las cepas de C auris son resistentes al fluconazol. Adicionalmente, este hongo puede llegar a ser resistente a otras clases de antifúngicos.

La C auris, se relaciona con infecciones invasivas, se asocia con una elevada mortalidad y se disemina con facilidad en los ambientes hospitalarios.

¿Por qué la C. auris es peligrosa?

Según un estudio realizado por los servicios de microbiología y preventiva del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, en España, la C auris se considera peligrosa por la resistencia a antifúngicos que limita drásticamente las opciones terapéuticas.

Además, destacaron la facilidad de transmisión entre pacientes en el entorno hospitalario, principalmente en unidades de alto riesgo y, por ende, la posibilidad de causar brotes.

La C auris coloniza a los pacientes, especialmente la piel, y además persiste durante semanas en el ambiente. En el estudio, advierten sobre la falta de métodos de descolonización y la eficacia subóptima de algunos desinfectantes ambientales hospitalarios de uso común agravan el desafío de controlar su propagación.

Cabe destacar que la C auris difiere de las especies de Cándida patógenas comunes como la albicans y la glabrata. En ambientes hospitalarios, C auris se comporta como Staphylococcus aureus resistente a meticilina y enterobacterias resistentes a carbapenémicos.

¿Por qué podría contraer Candida Auris?

Principalmente, la C auris puede contagiarse de una persona a otra o por el contacto con objetos. Los proveedores de atención médica y los familiares y amigos que estén en contacto con una persona con C auris pueden transmitirlo a otras personas.

Es importante tener en cuenta que cuando la C auris entra al cuerpo, puede ocasionar una infección grave en el torrente sanguíneo y los órganos. Es probable que esto ocurra en las personas con un sistema inmune débil. Las personas que tienen sondas de respiración o alimentación o catéteres IV tienen el riesgo más alto de infección.

Otros factores de riesgo para infectarse con C auris son tomar a menudo antibióticos o medicamentos antimicóticos, tener muchos problemas médicos, haberse sometido a una cirugía recientemente. Tenga en cuenta que esta infección se puede presentar en pacientes de todas las edades.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas de una infección por C auris son similares a los causados por otras infecciones por hongos, por esta razón, es complejo obtener su diagnóstico. Usualmente, las personas que lo tienen, ya están enfermas, por lo que es difícil diferenciar los síntomas de infección de otros síntomas.

La fiebre alta y los escalofríos que no desaparecen después de tomar antibióticos son un buen signo para acercarse al diagnóstico. Es necesario avisar a su médico de inmediato, si tiene una infección que no está mejorando.

¿Cómo prevenir la C auris?

Puede transmitirse entre pacientes y por ello requiere la implementación de medidas de control y de prevención: un mejor conocimiento del microorganismo, vigilancia activa, identificación rápida y el tratamiento apropiado.

Lo que recomiendan los médicos es lavarse bien las manos con agua y jabón. Usar desinfectante para manos a base de alcohol. Se debe hacer antes y después de estar en contacto con personas que tienen esta infección, y antes y después de tocar algún equipo en su habitación.

Es necesario asegurarse de que los proveedores de salud se laven las manos, utilicen desinfectante, guantes y bata cuando interactúen con los pacientes.

En el caso de que un ser querido tenga una infección por C auris, debería ser aislado de otros pacientes y permanecer en una habitación separada. Estas precauciones también se deben utilizar para personas que están colonizadas con C auris hasta que su proveedor determine que ya no pueden contagiar el hongo.

¿Qué bacterias u hongos se pueden contraer en una piscina que sean perjudiciales para la salud humana?

Para minimizar el riesgo de contraer infecciones en una piscina, es importante: asegurarse de que la piscina esté bien mantenida y desinfectada; evitar nadar si tiene heridas abiertas o si está enfermo; ducharse antes y después de nadar; y usar calzado adecuado en las áreas de la piscina para evitar el contacto directo con superficies potencialmente contaminadas.

Otros hongos y bacterias que puede contraer en estos espacios

Pseudomonas aeruginosa: Puede causar infecciones en la piel, como foliculitis, y en los oídos, conocida como otitis externa u “oído de nadador”.

Legionella: Común en piscinas climatizadas y spas, puede causar la enfermedad del legionario, una forma grave de neumonía.

Escherichia coli (E. coli): Esta bacteria puede causar infecciones gastrointestinales graves. Su presencia en el agua indica contaminación fecal.

Trichophyton: Responsable del pie de atleta, una infección fúngica que afecta la piel de los pies.

