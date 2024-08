Investigan posible secuestro de adulta mayor en Charalá

Bucaramanga

En las últimas horas la policía de Santander comenzó una investigación en el municipio de Charalá luego de conocerse el supuesto secuestro de la señora Georgina León.

Una humilde agricultora que aparentemente estaba con su esposo Iván Carrizosa al momento que hombres armados, vestidos de negros, intentaron secuestrarlos.

Al agricultor lo dejaron atado de manos en la vivienda donde fueron interceptados. Pero presuntamente estas personas que se identificaron como disidentes de las Farc, secuestraron a la mujer de 65 años.

Piden sancionar al alcalde de Bucaramanga por demanda de empleados de Metrolínea

🔴#Santander | En Charalá buscan a Georgina León. La mujer de 60 años al parecer fue secuestrada por hombres armados en horas de la noche. @GobdeSantander @PoliciaStander pic.twitter.com/5t5XgWNnlZ — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) August 28, 2024

Según testigos de la vereda Carrillo “inicialmente secuestraron a los dos señores. Pero al adulto mayor lo encontraron luego amarrado por allá en zona boscosa”.

Jorge Vega, alcalde de Charalá confirmó que al momento las autoridades se encuentran en la labor de búsqueda.

“Estamos un poco preocupados. Ayer en la noche recibimos una llamada de unas personas que veían movimientos extraños en la vereda. No se encontró a la esposa, entonces fue sacada de la casa y la policía inició de una vez todo toda la búsqueda sobre el sector, pero no hemos dado con el paradero de la señora”, explicó el mandatario.

UBPD encontró cuerpos de desaparecidos en pozo de agua en Barrancabermeja

Son dos adultos mayores que vivían solos. Agricultores que no cuentan con muchos ingresos económicos. “A uno lo dejaron en custodia de uno de los delincuentes y el otro se llevó a la señora. Después el que estaba cuidando al señor salió rápidamente de la vivienda hacia un lugar indeterminado”.

Ya hay presencia del Ejército Nacional. “Se identificaron como de las Farc, pero pues no llevaban uniforme. Tenían ropa oscura. Estaban armados. Estamos libres de grupos armados en el territorio, pero a veces llegan de otros sectores haciéndose pasar por disidencias para poder extorsionar y crear miedo”, agregó Vega.

Investigan muerte de mamá de familia campesina de youtubers: “era la alegría de la casa”

La vereda está ubicada en límites con Encino y el departamento de Boyacá. En una vía pavimentada a 20 minutos del casco urbano.

El alcalde de Charalá dijo las extorsiones sí son continuas en el municipio. “Llegan para hacer vacunas o algún proceso de extorsión que llevando a cabo en diferentes ciudades con el fin de delinquir acá en el municipio a ganaderos o a comerciantes”.

Desde hace meses la alcaldía ha denunciado este tipo de hechos delictivos con consejos de seguridad con la gobernación de Santander, donde se advertía este tipo de prácticas.

“Ayer me encontré con ellos en el mercado del municipio. Compartimos un rato. Se desplazaron a la casa que queda detrás de la escuela. Los delincuentes no llegaron en carro. La zona es de difícil acceso y toca llegar a pie y no en vehículos. Todo hace parte del proceso investigativo”.