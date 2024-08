Investigan muerte de mamá de familia campesina de youtubers: “era la alegría de la casa”

Bucaramanga

Frente a las peticiones de justicia que reclama la familia Ortiz Ariza, la alcaldía del municipio de Jesús María de Santander confirmó que se adelanta una investigación con acompañamiento de la policía del departamento para aclarar con exactitud la muerte de Yenny Ariza.

Quien era la mamá de ‘Los Patojos’, la familia santandereana que se hizo viral desde la época de pandemia por el contenido que compartían con videos de humor sobre labores del campo colombiano. Hoy en día cuentan con 81.000 seguidores en Youtube y casi dos millones de seguidores entre Facebook, Instagram y Tik Tok.

José Vicente Villamizar, nuevo gerente del Icpet

Según el reporte de la policía de Santander la mujer de 45 años fue hallada sin vida en el piso de su casa en la vereda Arciniegas de Jesús María. La escena que encontraron las autoridades fue la de un aparente suicidio. Incluso había una carta de despedida al lado suyo.

El abuelo de los influencers según parece intentó auxiliarla cuando la vio suspendida a una viga del techo de la vivienda.

Sus hijos narraron que el cuaderno que la policía encontró no tenía una nota de despedida “era de perdón. La letra de ella estaba como cuando se escribe una carta como nervioso, como asustado. Como si hubiera una persona ahí encima de ella. Mi mamá no hizo eso. Nunca la vimos triste”, señaló su hijo Andrés Ortiz.

Nuevo caso de maltrato animal: un perro fue golpeado con un ladrillo en la cabeza

Yeni Ariza nació en Sucre, Santander, pero vivió toda su vida en el municipio de Jesús María. La familia de influencers ya tenía una posición en las redes sociales de la región. Eran muy conocidos en diferentes municipios como Barbosa, Puente Nacional y Vélez.

“Mi mamá fue un motor grandísimo para poder hacer realidad este sueño de crear contenido. Mi mamá era la alegría de la casa. Amaba mucho su jardín, cultivar café, el lago y sus peces. Era una humilde campesina, sencilla. No tenía envidia a nadie. Le gustaba mucho grabar. Era feliz leyendo los comentarios de la gente”, agregó el hijo mayor de la familia.

A través de sus redes sociales ‘Los Patojos Humor’ o la cuenta de Facebook ‘Don Gildardo y Familia’ exigen justicia y que el caso no quede impune.

Hallan sin vida a mamá de familia campesina de youtubers santandereanos

Aseguran que no tenía motivos para quitarse la vida. “El domingo estuvimos grabando. Ella estaba contenta. Su sueño era tener su casita y por eso trabajábamos. Le gustaba aprender sobre redes sociales. Ella quería vivir. Hace poco tuvo una cirugía, salió bien y solo quería grabar”, indicó el joven de 25 años.

El grupo youtubers se hizo famoso en tiempos del covid-19 por la participación de Yenny Judith Ariza, Gildardo Antonio Ortiz de 50 años y padre de ‘Los Patojos’, Naren Alexander Ortiz Ariza de 23 años, Andrés Ortiz Ariza el mayor de la familia y su esposa.

¿Qué dicen las autoridades?

“Por supuesto inmediatamente se supo del caso la Policía Nacional se trasladó al lugar. Hicieron las actuaciones correspondientes y esperaron la llegada del CTI para iniciar las investigaciones”, comentó el alcalde Freiner Leonel Farfán.

Rechazo por cancelación de vuelos en aeropuertos de Bucaramanga y Barrancabermeja

#Nacional | “Le quitaron la vida”: Quién es Yeni Ariza, la mamá de Los Patojos, influencers campesinos https://t.co/AqEXP13iN9 — Caracol Radio (@CaracolRadio) August 27, 2024

Aclarando que en el municipio “no operan grupos irregulares”. En ese caso las autoridades se encargaron de interrogar a la familia generadora de contenido.

Al momento que los hechos fueron reportados la policía de Santander pidió apoyo del CTI en Puente Nacional.

Hombre en estado de embriaguez causó alarma en las comunidades de San Francisco

“Al lugar llegó el investigador Juan Jacobo Ruiz y Maritza Matias. Quienes confirman que no presenta ningún signo de violencia y de igual forma se encuentra un cuaderno el cual la persona fallecida informa que va cometer este hecho. Se despide y solicita excusas. Se realizó el respectivo levantamiento y entrevistas a los familiares”, confirmaron las autoridades.

El cuerpo fue llevado a Medicina Legal del municipio de Vélez en el sur del departamento. En estos días será la sepultura en Jesús María, donde allegados y seguidores de ‘Los Patojos’ le harán un sentido homenaje a la mamá de la familia campesina.

Desde hoy los servicios del Hospital de Floridablanca cambian de sede

“Nosotros no somos creadores de polémicas o hablar mal del otro. No nos metemos con nadie. El año pasado nos mataron a mi perrito Scott. Hay que investigar el caso. Mi mamá no se mató”, dijo el hijo mayor de la mujer.

Entre lágrimas le pidió a las autoridades aclarar la muerte de Ariza. A quién recordó por su entrega como madre.

“Un día nos fuimos a grabar, no teníamos para comer ese día. Tuvimos que comernos un pescado entre los cinco ese día. Ella se quitaba el pan de la boca por nosotros. Nunca nos dejó. Siempre andábamos los cuatros”.