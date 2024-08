“No hay desabastecimiento de medicamentos es que no los quieren entregar”: Supersalud

Bucaramanga

El Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, estuvo en Bucaramanga en las últimas horas y en su recorrido por uno de los dispensarios médicos de la capital santandereana no estaría entregando los medicamentos a los usuarios a pesar de contar con los insumos.

“No podemos decirle a la señora que se devuelva a que el médico le formule porque ustedes no entregan la fórmula completa, eso no puede pasar”, señaló el superintendente durante su visita a este dispensario médico en donde además evidenció que no es que haya desabastecimiento de medicamentos e insumos sino que no los entregan.

En su visita el superintendente le reclamó a las personas que estaban atendiendo a los usuarios porque no le entregaban la totalidad de la fórmula médica a los pacientes teniendo los medicamentos e insumos que estaban requiriendo.

“Encontramos pacientes de la tercera edad que no tienen ruta de atención prioritaria y que llevaban mucho tiempo esperando, una señora que tiene una enfermedad crónica renal esperando atención y le dicen que este medicamento no lo hay, la señora se iba a ir sin pañales para la casa porque decía que no habían y sí hay”, puntualizó el superintendente.

👉#Santander | El superintendente de Salud visitó una de las sedes de Audifarma en #Bucaramanga. Denunció que no están entregando algunos medicamentos. pic.twitter.com/PeQQOlJSWA — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) August 28, 2024

Por tal motivo, Leal aseguró que no es que haya desabastecimiento de medicamentos o insumos sino que estas entidades no se los están queriendo entregar a los pacientes.