Finalizó el bloqueo de los indígenas u’wa en el Parque Nacional Natural El Cocuy

Güicán de la Sierra

En la mesa de diálogo que convocó la Dirección de Diálogo Social y Convivencia de la Gobernación de Boyacá y que se adelantó en el municipio de Güicán de la Sierra, el balance fue positivo, porque se confirmó de parte de los representantes de la Nación Indígena U’wa que ya no habrá bloqueos en los ingresos hacia el Parque Nacional Natural (PNN) El Cocuy.

El secretario de Turismo de Boyacá, Eduin Contreras, quien estuvo presente en esta reunión, indicó en Caracol Radio: “hicimos esta mesa de diálogo con la Secretaría de Gobierno y los alcaldes de los municipios de Güicán y de El Cocuy, representantes de la comunidad indígena, operadores turísticos y campesinos de ambos municipios. Se hizo un diálogo en el marco del respeto y pues entendiendo que ambas comunidades tienen sus propias necesidades frente a los derechos que naturalmente están solicitando, en este caso la comunidad u’wa al Gobierno Nacional, y los operadores turísticos en su derecho al trabajo y al acceso al PNN”.

Y fue en esta mesa en la que la guardia indígena u’wa informó que ya no está en los senderos ecoturísticos por los cuales se accede a la sierra, por lo que no hay restricciones. “Ellos se retiraron voluntariamente porque no quieren generar ningún conflicto con la comunidad campesina y con nuestros operadores turísticos, aspecto que celebramos en esa protesta pacífica, por lo tanto ellos siguen en sus reclamaciones, que es apoyada por las comunidades, alcaldes y la Gobernación de Boyacá”, agregó el secretario de Turismo en Caracol Radio.

Los indígenas u’wa reiteraron su solicitud para que la Gobernación sea mediadora y se propicie el encuentro con el presidente Gustavo Petro: “el gobernador (Carlos Amaya), la secretaria de Gobierno (Alejandra Pico) y la jefe de Gabinete (Sara Vega), han manifestado que se tiene la buena disposición para llegar a unos acuerdos y poder sentar en la mesa a los actores que solicitan las comunidades indígenas y ojalá en el corto plazo pueda darse una solución definitiva a sus peticiones”, concluyó el secretario Contreras.

Se había escuchado en días anteriores, que los u’wa iban a desplazarse para bloquear la vía a la altura del municipio de Belén. Sin embargo, dijo el secretario que no se habló de eso y que seguirán a la espera de una respuesta del Gobierno Nacional y que continuarán con la protesta pacífica,