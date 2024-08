Estados Unidos: ¿en vilo el debate Harris - Trump por las reglas del cara a cara?

Donald Trump aseguró que finalmente se han establecido las reglas para el próximo debate presidencial de septiembre contra Kamala Harris, sin embargo, en las últimas horas la campaña demócrata asegura que aún continúa la disputa sobre los micrófonos prendidos durante el cara a cara.

Micrófonos: ¿abiertos o cerrados?

Trump anunció por segunda vez que participará en un debate presidencial con la vicepresidenta Kamala Harris organizado por ABC News el 10 de septiembre, después de que hubiera puesto en duda el cara a cara por cuenta de una discrepancia entre su equipo de campaña y el de Kamala Harris sobre los micrófonos encendidos. Los asesores del republicano afirman que quieren los micrófonos apagados mientras el candidato no esté interviniendo, Harris los quiere encendidos todo el debate.

En las últimas horas, Trump dijo que es indiferente el micrófono encendido o apagado, pero resaltó que “acordamos las mismas reglas, no sé, no me importa, probablemente preferiría tenerlo puesto, pero el acuerdo fue que sería igual que la última vez. La verdad es que ellos no quieren hacer el debate, ella es pésima en un debate, no es inteligente”.

Contrario a esto, el director de comunicaciones de la campaña Harris, Michael Tyler aseguró que el problema radica en los asesores de Trump quienes no permiten que el micrófono quede abierto. “A menos que Donald Trump permita que sus asesores lo desautoricen, tendremos un intenso debate entre los dos candidatos con micrófonos en vivo, donde ambos candidatos podrán exponer su visión de hacia dónde quieren llevar a este país”, dijo Tyler.

Nueva imputación a Trump

Mientras tanto, una nueva imputación de cargos sacude la campaña de Trump. En las últimas horas, el fiscal especial Jack Smith presentó una acusación sustitutiva en el caso de interferencia electoral contra el expresidente Trump, reduciendo las acusaciones contra el candidato presidencial para evadir el controversial fallo de inmunidad presidencial de la Corte Suprema.

La acusación sigue imputando a Trump los cargos de conspiración para defraudar el sistema gubernamental y para corromper y obstruir el proceso de certificación de la victoria de Joe Biden. Pero, tras el fallo de la Corte Suprema, el fiscal eliminó el lenguaje que alega que Trump utilizó el Departamento de Justicia para promover sus afirmaciones de fraude electoral, y de esta manera eludir la sentencia del tribunal.

La justicia estadounidense avanza también con las investigaciones contra quienes asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021... y en las últimas horas un juez sentenció a cuatro años de prisión federal a Michael Sparks, el primer manifestante en irrumpir el Congreso y tratar de evitar la certificación de Biden como mandatario.