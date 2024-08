Desde hace más de 10 días no se ha podido volar parapente en el parque internacional

Bucaramanga

En el Parque Internacional del Parapente son tres empresas las que operan allí prestando estos servicios y desde hace más de 13 días no han podido realizar esta práctica debido a que no se les ha permitido el ingreso debido a que no cumplirían con los documentos necesarios para garantizar la seguridad de los usuarios.

Club Parapente Colombia, Club Ícaro y el Club Vuelo Libre Floridablanca son las tres empresas que operan en el parque internacional y que se han visto afectadas, precisamente Nathalia Pinzón, la representante de esta primera empresa señaló que “el parque tiene prohibida la actividad deportiva, no nos hemos quedado callado y hemos estado hablando con Indersantander, IdeFlorida y el Banco Inmobiliario para tener esos permisos”.