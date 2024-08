Cómo saber si un celular ha sido clonado: nueva modalidad para robar en Colombia

Tener un teléfono inteligente supone muchos beneficios para las personas, una fácil comunicación y acceso a información en cualquier lugar, sin embargo, también representa un riesgo por la información personal que se guarda en el dispositivo y la privacidad de los usuarios, quienes suelen compartir todo tipo de datos a través de diferentes plataformas como las redes sociales.

Estas aplicaciones así como los mensajes de texto y WhatsApp, se han convertido en plataformas utilizadas por los delincuentes para vulnerar la privacidad de las personas y así robar información personal, datos bancarios para luego utilizarlos para su beneficio, aprovechándose del desconocimiento de los usuarios sobre las medidas de ciberseguridad.

Le contamos cuáles son algunas señales que pueden indicar que su celular fue hackeado o clonado, las prácticas que debe evitar para reducir el riesgo y cómo cuidar su información personal de los delincuentes.

Cómo saber si su celular fue clonado

Generalmente, se suele confundir una clonación o un hackeo con problemas y fallas técnicas, sin embargo, esto puede ser señal de la presencia de un software malicioso instalado de manera oculta. De acuerdo con el blog de McAfee, marca experta en ciberseguridad, estos pueden entrar en conflicto con el sistema operativo y con otras aplicaciones instaladas, reduciendo su rendimiento y funcionamiento.

Otra señal que puede indicar que el teléfono fue clonado o intervenido es el sobrecalentamiento debido a que el programa maligno se ejecuta en segundo plano y de manera constante, haciendo que el procesador haga un esfuerzo adicional. Esto puede llevar a otro punto y es el gasto excesivo de batería.

Una señal evidente de que algo no anda mal en el teléfono es la aparición de aplicaciones no instaladas, llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos que no han sido enviados por el usuario; esto ocurre porque los hackers pueden manejar el celular desde la distancia buscando robar información o dinero.

Qué hacer si el teléfono fue clonado

McAfee ofrece algunos consejos sobre lo que se debe hacer en caso de que presienta que su teléfono ha sido hackeado, estos incluyen:

Instalar un software de seguridad

Elimine las aplicaciones que no haya descargado, borrar los mensajes sospechosos y todo lo que no haya sido creado y ejecutado por usted.

Para esto deberá generar una copia de seguridad de todos los datos de su teléfono en la nube, luego de que este seguro que no perderá ninguna información ni datos relevantes podrá restaurar el celular a las características que trae de fábrica.

Una vez haya hecho estas verificaciones de seguridad es recomendable que cambie las contraseñas de sus cuentas bancarias, de correo y redes sociales, esto protegerá su información personal.

Cómo evitar que el teléfono sea clonado

Actualice el sistema operativo y las aplicaciones cuando sea requerido por el sistema, esta es una manera sencilla de proteger el dispositivo. Las actualizaciones del sistema pueden corregir vulnerabilidades aprovechadas para realizar ataques.

Evite los puertos de carga públicos, si bien puede llegar a ser necesario cargar el dispositivo en lugares por fuera del hogar, se debe evitar conectar el dispositivo en sitios de carga públicos, pues los ciberdelincuentes pueden ingresar al celular y robar información personal.

Apagar el wifi y el bluetooth fuera de casa, esta es una manera en la que pueden hackear el sistema, por eso, expertos recomiendan no conectarse a redes wifi abiertas o que soliciten información personal para conectarse. Si lo hace, tenga en cuenta que hay algunas páginas web a las que debería evitar entrar.