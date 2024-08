Los trámites en el DATT no requieren intermediarios

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, aclara que no se requieren intermediarios, ni mucho menos pagar un turno para la inscripción o actualización al RUNT, o para hacer cualquier trámite en sus oficinas.

En el caso del RUNT, este trámite se realiza en el horario de 8:00 am a 10:00 am en la sede Espinal, y solo se debe cancelar el valor del trámite en la respectiva ventanilla del banco Davivienda.

Para efectos de otros trámites, el DATT tiene habilitadas tres sedes: De lunes a viernes, Manga atiende en jornada continua, de 8:00 am a 4:30 pm.; y Espinal y Ronda Real, atiende de 8: 00 am a 12:30, y de 2:00 pm a 4:30 pm; y los fines de semana todas las oficinas atienden de 8:00 am a 11:30 am.

También se pueden hacer trámites en línea, a través de la página web www.transitocartagena.gov.co , donde se puede hacer consulta del estado de cuenta y cancelar mediante la plataforma PSE; hacer acuerdos de pago, solicitar el permiso de pico y placa, solicitud de duplicado de pico y placa, solicitar certificado de tradición, consultar requisitos de trámite para conductores y automotores, comparendos, historial del vehículo, el estado de la licencia de conducción.

También puede estar enterado de las medidas de movilidad y las acciones de gobierno que en materia de tránsito y transporte aplican en la ciudad.