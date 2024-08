¿Qué hacen los Gremios Económicos del Tolima?

Tolima

Integrantes de la junta directiva del Comité de Gremios Económicos del Tolima explicaron el trabajo que desarrollan por el bienestar del tejido empresarial y su aporte a la construcción de una mejor región.

Efraín Valencia, presidente de la junta directiva de Fenalco además ostenta la presidencia del Comité que agrupa a los sectores productivos más representativos del departamento junto a otros voceros como Zulma Barrios, directora ejecutiva de Cotelco y Veliz Mejía, presidente del gremio de la construcción Camacol, explicaron el papel que juegan como articulares del sector privado con otros estamentos de la sociedad como el sector público, la academia, fuerza pública y sectores sociales.

Según Efraín Valencia una de las principales tareas es ser la voz de los empresarios y facilitar la actividad del sector privado buscando en forma permanente una interacción, eso sí, desde un criterio eminentemente técnico. Agregó que todo el trabajo que se desarrolla desde esta organización gremial es Ad Honorem. No perciben ninguna retribución económica por esa actividad de gestión.

Por su parte, la directora ejecutiva de Cotelco en el Tolima, Zulma Barrios, explicó que los Gremios Económicos siempre están en una actitud de escucha y cooperación con todos los sectores y un reflejo de ese trabajo articulado es la atención, por estos días, de una situación que se presenta en la población de Melgar donde se evidencia una caída en la ocupación por lo que en próximos días se realizará una sesión especial del Comité en esa localidad para analizar este fenómeno y tomar acciones que permitan dinamizar esta zona del departamento.

Frente al trabajo de los Gremios Económicos del Tolima, el presidente de Camacol, Veliz Mejía manifestó que la tarea fundamental es lograr un encadenamiento de todos los sectores para lograr un bienestar para todos. “Siempre he dicho que si a Ibagué le va bien a todos nos va bien”. Y una de las apuestas de la agremiación es jalonar las inversiones lograr que aumente las oportunidades de generación de ingresos para los empresarios locales, lógicamente el contexto nacional no es ajeno a este sector y este año los indicadores no son positivos para la construcción.

¿Los Gremios Económicos del Tolima no cuentan lo que hacen?

Para los voceros de esta organización gremial son tan variadas y múltiples sus actividades en pro del desarrollo de la región que no tienen tiempo para contar sobre esas acciones.

“No tenemos tiempo para contar todo”, sentencia Efraín Valencia Andrade quien recalca que en forma permanente son acciones orientadas a buscar las mejores condiciones económicas para la región.

“En forma diaria tenemos agenda con los gobiernos nacional, departamental y municipal, articulación con la academia, realizando gestiones con ante otros gremios. Nosotros no descansamos. No tenemos tarima, ni nos tomamos la foto para estar contando todo lo que hacemos pero es un esfuerzo constante por tener un buen clima de negocios”, dijo el presidente del Comité de Gremios Económicos del Tolima, organización que está próxima a cumplir 39 años.

En la misma línea de mostró Zulma Barrios, directora ejecutiva del gremio hotelero, quien manifestó “Estamos tan ocupados en nuestra gestión gremial que no tenemos tiempo para estar contando todo lo que hacemos” y agregó que los Gremios Económicos ayudan a construir región.

A su vez, Veliz Mejía, líder del gremio constructor, explicó que gracias a la unidad gremial se han logrado impulsar importantes iniciativas para la región. Lógicamente no se apartó del contexto nacional que en los últimos dos años ha golpeado al sector de la construcción donde los indicadores no son favorables en cuanto al licenciamiento y comercialización de proyectos de vivienda por múltiples factores como la contracción del consumo, el cambio en las políticas de vivienda, las tasas de interés.

Reviva la entrevista con los miembros de la junta directiva del Comité de Gremios Económicos del Tolima.