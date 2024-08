Corte Constitucional pidió al Min.Educación políticas preventivas de violencia en colegios

Bogotá

Este viernes, 23 de agosto, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Educación complementar las políticas de prevención y atención de violencia en los colegios. Esta decisión se dio en el marco de la tutela que interpuso la madre de una menor de edad, quien describe que su hija fue diagnosticada con depresión y ansiedad tras el acoso escolar que estaba viviendo en el colegio.

La sentencia de la Sala de Revisión describió en los antecedentes del caso que la institución, no sólo no atendió pertinentemente la situación del matoneo, si no que, tras la solicitud de la madre de la estudiante al centro educativo de permitirle recuperar las cinco materias que había perdido, esta le negó las actividades nivelatorias, ignorando el diagnóstico y el contexto escolar en el que estaba la estudiante.

Es importante mencionar que el rendimiento académico de la menor había bajado su rendimiento escolar, según lo sustentó la madre, a causa de la medicación que estaba recibiendo, la cual le generaba efectos secundarios como somnolencia diurna.

Según una sentencia de la Corte, “aquellos cuadros clínicos impidieron a la estudiante el normal desarrollo de las actividades escolares, no solo por los desafíos que representaron en sí mismos, sino porque la medicación causó en ella somnolencia diurna. Incluso, el psiquiatra tratante recomendó que las actividades escolares fueran efectuadas en forma remota, durante el cuarto periodo académico del año 2023″.

Por ello la Sala de Revisión “dictó medidas de restablecimiento de los derechos en el asunto particular, de contención de las barreras en la gestión interna del acoso escolar por parte del colegio y algunas otras relativas a la política pública de prevención, contención y atención de estudiantes inmersos en escenarios de violencia escolar sistemática”.