Contraloría profirió fallo por irregularidades en obra de saneamiento básico en Cantagallo

La Contraloría General de la República, a través de su Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías, profirió fallo con responsabilidad fiscal por $1.848 millones, por el mal manejo de los recursos de regalías invertidos por el municipio de Cantagallo, sur de Bolívar, en el proyecto de obra de saneamiento básico de este municipio.

El proceso de responsabilidad fiscal se falló al revisar el Contrato Interadministrativo No. 044 del 03 de diciembre de 2008, que tuvo como objeto “Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la construcción (incluye diseño) de las obras de Saneamiento Básico en el municipio de Cantagallo (Bolívar)”, dado que las obras no fueron ejecutadas en su totalidad y no cumplieron con su finalidad, catalogándose como inconclusas e inservibles, que no permiten una funcionalidad.

La cuantía del daño indexada es de cerca de $1.849 millones y se falló en contra de los exalcaldes del municipio para la época de los hechos, ex secretario de planeación municipal, representante legal de la empresa contratista e interventoría.